Suriye'de kazan kaynıyor! Muhalifler Halep'e bayrak çekti: Suriye Milli Ordusu'nun 'Özgürlük Şafağı' operasyonu başladı!

Suriye 4 günden beri hareketli saatler geçiriyor. Muhalifler Beşar Esad yönetiminin kontrolünde bulunan bölgelere birer birer girdi ve kontrolü sağladı. Dün gelen bilgilere göre Suriye'de devlet televizyonunun yayını kesilerek darbe girişiminde bulunulduğu belirtildi. Ayrıca muhalif grupların Halep'ten sonra Hama'da da kent merkezine ulaştığı bilgisi geldi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad konu üzerine Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü. Öte yandan ABD ise Suriye'deki gelişmeler üzerine açıklamada bulundu. İşte tüm gelişmeler!

HALEP DÜŞTÜ

Suriye’de muhalif Heyet Tahrir Eş-Şam’ın (HTŞ) Rusya ve Suriye hava kuvvetlerinin İdlib’in güneyindeki bölgelere artan saldırılarına karşılık olarak ve Şam yönetiminin muhtemel saldırılarını önlemek amacıyla Halep’e 27 Kasım’da başlattığı operasyonu sürüyor. HTŞ’ye bağlı muhalif grupların, Halep’in büyük bölümünde kontrol sağladığı belirtildi. Halep halkına güvende oldukları ve korkmamaları yönünde bildiri yayınlandı. Kentte tam kontrol sağlanana kadar çatışmaların süreceği aktarıldı. Ülkedeki iç savaşı takip eden Suriye İnsan Hakları Gözlemevinden yapılan açıklamada da, "Tahrir Eş-Şam ve ona bağlı gruplar, şehrin büyük bölümünü, hükümet binalarını ve hapishaneleri ele geçirdi" ifadeleri kullanıldı.

Muhaliflerin kontrol sağladığı önemli bölgeler arasında Yeni Halep, Hamdaniye, Salah Al-Din, Al-Shaar, Al-Furqan, Al-A’dhamiyah, Al-Jamila, Al-Firdaws, Saif Al-Dawla, Al-Sukari, Saadallah Meydanı, Halep Kalesi, Halep Üniversitesi bölgesi, Eski Halep, Nil Caddesi ve hükümet binaları yer alıyor.

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Suriye’nin kuzeyinde başta İdlib’te başlayan çatışmalar sonucu muhaliflerin, Suriye rejiminin kontrolü altındaki Halep’i ele geçirmeleri ile Suriye sahasında yeniden hareketlenmeler başladı. Suriye rejim güçleri, muhaliflerin Halep’e yönelik operasyonunun başlaması ile hâkimiyetindeki alanları çok kısa süre içerisinde kaybettiği belirtildi. Bu durumun Suriye rejiminin, muhalifler karşısında terör örgütü PKK/YPG’den destek istemesine neden olmuş, PKK/YPG’ye alan açıldığını bildirildi.

PKK/YPG'YE KARŞI ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU BAŞLATILDI

Güvenlik Kaynakları, SMO'nun PKK/YPG'NİN Tel Rıfat ile Suriye'nin Kuzeydoğusunda terör koridoru oluşturma planına karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu başlattığını duyurdu.

HALEP HAVALİMANI PKK/YPG'DEN HTŞ'YE GEÇTİ

Suriye ordusundan yapılan açıklamada, HTŞ’nin Halep’e girdiği ilk kez resmi olarak doğrulandı. Onlarca rejim askerinin öldürüldüğü, muhalif grupların Halep kentinin büyük bölümüne girdiği, bunun üzerine ordunun yeniden konuşlanmak zorunda kaldığı ifade edildi. Muhalif gruplara "karşı saldırı" hazırlamak amacıyla birliklerin Halep’ten geçici olarak çekilme kararı aldığı duyuruldu. Geri çekilmenin, karşı saldırıya geçmek üzere takviye birliklerin konuşlanması öncesinde yeniden toparlanma çabalarının bir parçası olduğu kaydedildi. Rejim askerlerinin geri çekildiği Halep Uluslararası Havalimanı dahil bazı önemli noktaların terör örgütü PKK/YPG’ye bırakıldığı öğrenildi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise muhalif silahlı grup Heyet Tahrir Eş-Şam ve müttefik grupların terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Halep Uluslararası Havalimanı’nda kontrolü sağladığını bildirdi.

İRAN VE RUSYA'DAN ORTAK MESAJ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye’deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiği vurgulanırken, İran, Rusya ve Türkiye arasındaki Astana sürecinin üç ülke tarafından ciddiyetle takip edilmesi gerektiği ifade edildi. Suriye’de muhaliflerin Halep’e yönelik başlattığı saldırıları “ABD ve İsrail projesi” olarak nitelendiren Arakçi, “Terör örgütlerinin Suriye topraklarını hedef alan saldırıları, siyonist rejim ve ABD’nin bölgeyi kaosa sürüklemeye çalışan eylemlerinin bir devamıdır. Özellikle Suriye’nin komşuları, bölge ülkeleri ile İran ve Rusya, terör örgütleriyle etkin mücadele ederek bu tehlikeli planı bozmaya çalışmalıdır” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, iki ülke arasında yakın temasın zaruri olduğunu ifade etti.

IRAK, SURİYE SINIRINI KAPATTI

Suriye’de Beşar Esad rejimine muhalif silahlı grup Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) ve rejim güçleri arasındaki çatışmalar sürerken, Irak sınır güvenliğini artırıyor. Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi yaptığı açıklamada, Irak-Suriye sınırının tamamen kapalı olduğunu söyledi. Muhammedavi, Irak güvenlik güçlerinin ülkenin güvenliğini sağlama konusunda tam donanımlı ve hazır olduğunu belirtti.

Karar sonrası Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Esad ile Sudani’nin bölgedeki son gelişmeleri ele aldığı belirtildi. Açıklamada, “Sudani, Suriye ve Irak’ın güvenliğinin ortak olduğunu vurguladı” denildi.

MUHALİFLER HAMA'DA

Suriye’de Beşar Esad rejimine muhalif silahlı grup Heyet Tahrir Eş-Şam’ın (HTŞ) ilerleyişi sürüyor. Halep ve İdlib’te kontrolü eline geçiren HTŞ ve ona bağlı gruplar, kuzeydeki Hama kentinin merkezine ulaştıklarını açıkladı.

Suriye hükümeti ise, ordusunun Hama’dan çekildiğine dair haberleri yalanladı. Devlete bağlı SANA Haber Ajansı’nın askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde, kuvvetlerin kentin kuzey ve doğu kırsalında konuşlandığı aktarıldı.

ESAD'DAN 'TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNMA' MESAJI

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, çatışmaların gölgesinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye Devlet Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Esad, telefon görüşmesinde Suriye’nin teröristler ve destekçileri karşısında istikrarını ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam ettiğini, müttefik ve dostlarının yardımıyla onları püskürtme ve ortadan kaldırma gücüne sahip olduğunu vurguladı” denildi.

ABD 'İZLİYOR'

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, ABD'nin Suriye'nin Halep kentinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini ve bölge ülkelerinin yönetimleriyle irtibatta olduklarını belirtti.

Savett, yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye'deki durumu yakından izliyoruz ve son 48 saattir bölgesel başkentlerle iletişim halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır