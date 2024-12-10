HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Suriye'de kontrolü ele geçiren HTŞ lideri eş-Şera duyurdu: İlk listeyi yakında duyuracağız!

Suriye'de kontrolü ele geçiren HTŞ lideri eş-Şera duyurdu: İlk listeyi yakında duyuracağız!

10.12.2024 13:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'de kontrolü ele geçiren muhalif gruplardan Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera'dan (Ebu Muhammed el-Culani) açıklama geldi. Eş-Şera, ülkede savaş suçuna karışanların peşini bırakmayacaklarını belirterek, "Suriye halkına işkence eden üst düzey faillerin isimlerini içeren ilk listeyi yakında duyuracaklarını" bildirdi.

Suriye'de kontrolü ele geçiren HTŞ lideri eş-Şera duyurdu: İlk listeyi yakında duyuracağız!

HTŞ'nin başını çektiği operasyon odasından yapılan yazılı açıklamaya göre Şera, "Suriye halkına işkence eden güvenlik ve ordu yetkilileri ile suçluların ve katillerin adalet önünde hesap vermesini sağlamak için kararlıyız." ifadesini kullandı.

Şera, "Savaş suçlularının peşini bırakmayacağız. Kaçtıkları ülkelerde dahi bu suçluları takip ederek, hak ettikleri cezayı almalarını sağlayacağız. Suriye halkına işkence eden üst düzey faillerin isimlerini içeren ilk listeyi yakında duyuracağız." açıklamasında bulundu.

thumbs_b_c_1122cfdb0ef4aa873cdd2f01d6882b2a

Savaş suçluları hakkında bilgi sunanlara da ödül vereceklerini bildiren Şera, devrilen Baas rejimi askerlerine af çıkardıklarını da hatırlattı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esad başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnsan Hakları Günü'nde Suriye mesajı: Her türlü desteği sağlayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnsan Hakları Günü'nde Suriye mesajı: Her türlü desteği sağlayacağız
FLAŞ! Başkente 25 kilometre yaklaştılar FLAŞ! Başkente 25 kilometre yaklaştılar
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
suriye
En Çok Okunan Haberler
'Asgari ücret zammı için yüzde 25 diyecekler Erdoğan devreye girecek' diyerek son rakamı verdi!

'Asgari ücret zammı için yüzde 25 diyecekler Erdoğan devreye girecek' diyerek son rakamı verdi!

Ünlü isimler birbirine girdi! Siyah Kalp setini paydos ettiren kavga...

Ünlü isimler birbirine girdi! Siyah Kalp setini paydos ettiren kavga...

FLAŞ! Başkente 25 kilometre yaklaştılar

FLAŞ! Başkente 25 kilometre yaklaştılar

Sınır kapılarında hareketlilik arttı! Bakan Yerlikaya: "Sayıyı 1,5-2 katına çıkardık"

Sınır kapılarında hareketlilik arttı! Bakan Yerlikaya: "Sayıyı 1,5-2 katına çıkardık"

Mafya hesaplaşması, suikast, kilolarca altın... Hepsi İstanbul'daki aynı AVM'de yaşandı: Şiddet olaylarının merkezi haline geldi

Mafya hesaplaşması, suikast, kilolarca altın... Hepsi İstanbul'daki aynı AVM'de yaşandı: Şiddet olaylarının merkezi haline geldi

Melih Gökçek şaşırtmadı

Melih Gökçek şaşırtmadı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.