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‘Suriye’de ne işimiz var?’ sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 16:24 | Son Güncelleme

Malatya’da yaşayan 78 yaşındaki Fatma Özaslan’ın pazarda alışveriş yaparken Suriye konusundaki sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İki dedesi de şehit olan Fatma teyzenin ‘Suriye’de ne işiniz var? sorusuna verdiği cevap ise ibretlik niteliğindeydi.

‘Suriye’de ne işimiz var?’ sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu

Malatya’da gittiği pazarda esnaf tarafından cep telefonu ile kayda alınan Fatma Özaslan’ın Suriye’de ne işimi var sorusuna verdiği cevap kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasında girdi. Siyasilerin de sıkça paylaştığı video ile Suriye'de savaş veren Türk askerini destekleyen Fatma Teyze’nin cevapları ise izleyenleri duygulandırdı.

Fatma Teyzenin, yaptığı konuşma Türkiye'nin Suriye politikasını eleştirenlere cevap verir nitelikte oldu. Malatya’nın Battalgazi ilçesi Hamidiye Mahallesinde çocukları ile yaşayan Fatma Özaslan, sosyal medyada gündem olan o konuşmasını anlattı.
‘Suriye’de ne işimiz var’ diyenlere cevap yeniden cevap veren Fatma Teyze, “Nasıl ne işimiz var? Yılan gelmiş, düşman gelmiş bağrımıza girmiş. Biz Suriye’ye girmezsek Türkiye’yi paylaştılar Malatya’yı da başkent yapacaklardı kanı bozuklar. Benim iki dedem de şehit. Bir dedem Sarıkamış’ta, bir dedem ise Çanakkale’de şehit oldu. Bu vatan onların kanı ile bedel ödedi. Vatanına değer vermeyen namusuna asla değer vermez” ifadelerine yer verdi.

"BU ÜLKEDE EZAN DİNMEYECEK"

Suriyeli mültecilerin kendi istekleri dışından ülkelerini terk etmeye mecbur bırakıldığını söyleyen Fatma Teyze, “Kimse keyfinden vatanını bırakmaz. Onlar bizim din kardeşimiz, onlarla yarım ekmeğimiz varsa da paylaşırız” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her zaman destekçisi olduğunu da ifade eden Fatma Teyze, “Bu ülkede ezan dinmeyecek, bayraklar inmeyecek, bu vatan bölünmeyecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başımızda olduktan sonra Allah’ın izniyle hiç bir kuvvet bizi yenemeyecek” diye konuştu.

Fatma teyzenin videosunu çekerek sosyal medyada paylaşan İrfan Yılmaz ise “Fatma teyzemiz bizim Malatya’nın Nene Hatunu, kendisi şehit torunu. Bizden alışveriş yaparken ülke gündemini zaman zaman değerlendiririz. O günde gündem Suriye’ydi Kendisine sorduk Suriye’de ne işimiz var diye o da çok güzel cevap verince bende kayda aldım. Videomuz çok ilgi gördü, Allah ondan arzı olsun” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Fatma Özaslan Suriye’de ne işimiz var? sorusu

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