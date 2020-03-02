‘Suriye’de ne işimiz var?’ sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu

Malatya’da gittiği pazarda esnaf tarafından cep telefonu ile kayda alınan Fatma Özaslan’ın Suriye’de ne işimi var sorusuna verdiği cevap kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasında girdi. Siyasilerin de sıkça paylaştığı video ile Suriye'de savaş veren Türk askerini destekleyen Fatma Teyze’nin cevapları ise izleyenleri duygulandırdı.

Fatma Teyzenin, yaptığı konuşma Türkiye'nin Suriye politikasını eleştirenlere cevap verir nitelikte oldu. Malatya’nın Battalgazi ilçesi Hamidiye Mahallesinde çocukları ile yaşayan Fatma Özaslan, sosyal medyada gündem olan o konuşmasını anlattı.

‘Suriye’de ne işimiz var’ diyenlere cevap yeniden cevap veren Fatma Teyze, “Nasıl ne işimiz var? Yılan gelmiş, düşman gelmiş bağrımıza girmiş. Biz Suriye’ye girmezsek Türkiye’yi paylaştılar Malatya’yı da başkent yapacaklardı kanı bozuklar. Benim iki dedem de şehit. Bir dedem Sarıkamış’ta, bir dedem ise Çanakkale’de şehit oldu. Bu vatan onların kanı ile bedel ödedi. Vatanına değer vermeyen namusuna asla değer vermez” ifadelerine yer verdi.