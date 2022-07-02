Suriye'de operasyon hazırlığının sürdüğü bölgeden çarpıcı kareler! 'Topraklarını özgürleştireceğiz'

Suriye'nin kuzeyinde operasyon an meselesi! Tel Rıfat'ta Suriye Milli Ordusu'nun hazırlıkları sürüyor. SMO Komutanı Younis Derbas da operasyonla ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın girebiliriz" söylemi ile Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali vermesinin ardından operasyonun yapılacağı tahmin edilen bölgelerde hareketlilik devam ediyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK HER YERİ BOMBALIYOR

Tel Rıfat kentindeki Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin operasyona yönelik hazırlıkları da sürüyor.

Hazırlıkların önemli aşamalar içerdiğini belirten SMO Komutanı Younis Derbas, “Türk hükümetinin düzenleyeceği operasyona hazırlık yapıyoruz. Hazırlık ve kontrol için silah ve mühimmatları topluyoruz. Yerinden edilmiş sivillere göndermek istediğim mesajda onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Allah’ın izni ile onların güvenliğini sağlamak için topraklarını özgürleştireceğiz. Çünkü terör örgütü PKK her yeri bombalıyor” dedi.





