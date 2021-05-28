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Suriye'de oyların yüzde 95'ini alan Esad seçimleri kazandı

28.05.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'de tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimini Beşar Esad, oyların yüzde 95,1'ini alarak kazandı. Batı ülkeleri ve muhalifler yapılan seçime tepki gösterdi.

Suriye'de oyların yüzde 95'ini alan Esad seçimleri kazandı

Suriye'de 26 Mayıs'ta halkın yarısından fazlasının katılamadığı devlet başkanlığı seçiminin sonuçları açıklandı.

Rejimin ajansı SANA'nın haberine göre, rejimin Meclis Başkanı Hammode Sabbag, basına yaptığı açıklamada, Esad'ın devlet başkanlığı seçiminde oyların yüzde 95,1'ini alarak kazandığını duyurdu.

KATILIM ORANI YÜZDE 87,64

Sabbag, katılım oranının yüzde 87,64 olduğunu ileri sürdü.

SEÇİMLERE ULUSLARARASI TEPKİLER

Türkiye, Esad rejiminin tek taraflı olarak kendi kontrolündeki bölgelerde düzenlediği seçime tepki gösteren ülkelerin başında geldi.

Dışişleri Bakanlığından sözde seçim günü yapılan açıklamada, "Suriye rejimi tarafından bugün düzenlenen seçimler halkın hür iradesini yansıtmayan gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır. Serbest ve adil olmayan şartlarda tertiplenen söz konusu seçimler, Suriye ihtilafının siyasi çözümüne ilişkin BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararının lafzı ve ruhuyla bağdaşmadığı gibi rejimin siyasi sürece ilişkin samimiyetsiz yaklaşımını da ortaya koymaktadır." ifadesi kullanılmıştı.

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere de 25 Mayıs'ta ortak yazılı açılamayla seçimlere karşı çıktı. Ortak açıklamada, "Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD dışişleri bakanları olarak, açık bir şekilde dile getiriyoruz ki Suriye'de 26 Mayıs'taki devlet başkanlığı seçimleri, özgür ve adil olmayacak." değerlendirmesi yer almıştı.

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'de dün yaptığı açıklamada, Suriye'de seçimlerin gerçek bir siyasi süreç çerçevesinde ve BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı uyarınca yapılması gerektiğini belirtmişti.

(AA)


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