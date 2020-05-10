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  4. Suriye’de patlama! Çok sayıda yaralı var

Suriye’de patlama! Çok sayıda yaralı var

DÜNYA HABERLERİ  | 10.05.2020 19:19 | Son Güncelleme

Suriye’nin Halep kentinde meydana gelen patlamada 15 kişi yaralandı.

Suriye’de patlama! Çok sayıda yaralı var

Suriye’nin Halep kentinin El-Bab ilçesinde motosiklete tuzaklanan bomba patlatıldı. Büyük korku ve paniğin yaşandığı patlamada 15 kişi yaralandı.

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