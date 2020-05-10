Suriye’de patlama! Çok sayıda yaralı var

Suriye\u2019nin Halep kentinin El-Bab il\u00e7esinde motosiklete tuzaklanan bomba patlat\u0131ld\u0131. B\u00fcy\u00fck korku ve pani\u011fin ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 patlamada 15 ki\u015fi yaraland\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Korktuklar\u0131 i\u00e7in terk ettikleri evlerinden 20 y\u0131lan daha \u00e7\u0131kt\u0131Putin'i 'g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fan' tabloDo\u011fal ila\u00e7 olarak kullan\u0131l\u0131yor! D\u0131\u015fk\u0131daki su miktar\u0131n\u0131...