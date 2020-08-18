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Suriye'de patlama! Rus tümgeneral hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 18.08.2020 18:44 | Son Güncelleme

Suriye’de meydana patlama sonucu Rus ordusundan bir tümgeneralin hayatını kaybettiği, 2 askerinse yaralandığı bildirildi.

Suriye'de patlama! Rus tümgeneral hayatını kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Deyr ez Zor yakınlarında bir yerleşime insani yardım ulaştıran Rus askeri konvoyun geri döndüğü sırada yol kenarında el yapımı bir patlayıcının infilak etmesiyle bir tümgeneralin hayatını kaybettiği, 2 askerinse yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, “18 Ağustos’ta Suriye Arap Cumhuriyeti’nde insani yardım ulaştıran Rus askeri konvoyun geri döndüğü sırada Deyr ez Zor’dan yaklaşık 15 kilometre mesafede yol kenarına dönüş istikametinde döşenen el yapımı bir patlayıcı infilak etti. Patlama sonucu 3 Rus asker yaralandı. Tahliye ve tıbbi müdahale sırasında Tümgeneral rütbesindeki Rus kıdemli askeri danışman, aldığı ağır yaralar sonucu hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.

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