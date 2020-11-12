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Suriye’de Rus konvoyun geçişi sırasında patlama

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2020 23:24 | Son Güncelleme

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Rus askeri polis konvoyunun geçişi sırasında uzaktan kumandalı bir patlayıcının infilak ettirildiğini bildirdi.

Suriye’de Rus konvoyun geçişi sırasında patlama

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Grinkeviç, bugünkü basın toplantısında, Rus askeri polis konvoyunun Dera vilayetinin Museyfra yerleşimi yakınlarında geçişi sırasında yola yerleştirilen bir bombanın patlatıldığını söyledi.

Tigr tipi zırhlı otomobilde hafif hasar oluştuğu, askerler arasında yaralananların olmadığı kaydedildi.

Dera vilayetinde İzra–Sahvat El-Kamh güzergahında devriye görevi yapan Rus askeri polislere Suriyeli askerlerin eşlik ettiğini belirten Grinkeviç, "Tüm teçhizat ve Rus askerler sağ salim üslendiği merkeze döndü" diyerek Rusya ve Suriyeli tarafların ortak soruşturma başlattıklarını da sözlerine ekledi.

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