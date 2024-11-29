Suriye’de savaş yeniden başladı! Muhalifler Halep’e doğru ilerliyor! Rusya’dan açıklama geldi: ‘Düzen yeniden kurulmakta…’

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif güçler, rejim güçlerine karşı Halep'e büyük bir operasyon başlattı. İki gündür süren çatışmalarda muhalifler, Halep'e 1 kilometre mesafeye kadar yaklaştı. Halep ve İdlib'de 56 yerleşimi ele geçiren silahlı gruplar, çok sayıda Esad rejimi askerini öldürdü ve onlarcasını da esir aldı. Halep'in batısına düzenlenen bir saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanının öldüğü bildirildi. Ayrıca Halep'te üniversite yerleşkesine düzenlenen saldırıda dört sivil hayatını kaybetti. Rusya, Halep çevresindeki durumun Suriye'nin egemenliğinin ihlali olduğunu belirterek, "Suriye, düzeni yeniden kurmakta haklı" dedi.

Silahlı muhalifler, yaklaşık 10 saat içinde, Halep kentine 4-5 kilometre mesafeye kadar ilerledi.

4 YIL SONRA İLK BÜYÜK SALDIRI

Operasyon, Suriyeli muhaliflerin Mart 2020'den bu yana rejim güçlerine karşı ilerleme sağladığı ilk büyük saldırısı. 2020'de, muhalefetin son kalesi İdlib'de, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan anlaşmayla çatışmalar büyük ölçüde yatışmıştı.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya, Suriye'deki çatışmalara ilişkin bir açıklama yaptı. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Halep çevresindeki durum Suriye'nin egemenliğinin ihlalidir" denildi. Moskova, "Suriye, düzeni yeniden kurmakta haklı" diye ekledi.

HALEP'E 1 KİLOMETRE

Halep ve İdlib illerinde süren çatışmalarda rejim karşıtı gruplar, 400 kilometrekarelik alanı kontrol altına aldı. Silahlı gruplar, gece saatlerinde devam eden çatışmalar sonrası Halep'in dış mahallelerinden Yeni Halep Mahallesi'ne yaklaştı. Böylece Halep kentinin dış mahallelerinin bir kilometre yakınına ulaştılar.

56 YERLEŞİMİN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRDİLER

İki gündür süren çatışmalar sonrası rejim karşıtı gruplar, Halep ve İdlib'de 56 yerleşimin kontrolünü ele geçirdi. Rejim karşıtı grupların Halep'in batı kırsalında kontrolünü ele geçirdiği bölgelerin arasında şunlar yer alıyor:

El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Liva ile ⁠Kefer Besme, Basartun, Hur, ⁠Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra, Uveycil, El Hüte, ⁠El Dab'a, ⁠Urum Elkübra, Bişantara, Bakdina, Cemiyet Elmaari, Cemiyet Ebu Amşe, ⁠Cemiyet Emin, Cemiyet Manahil, Cemiyet er Rıdvan, ⁠Mühendisin, Arnaz, Kefernaha, Kanasel, Kefercum, Şeyh Ali, Yaged Elades, Babis, Kefer Naha, Arrade, Mühendisin 2, Başkatin, Zirbe ve Mansura.

Bu bölgeler, daha önce Esad rejiminin kontrolündeydi.

MSB: TÜRK BİRLİKLERİ İÇİN HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINDI

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Esad güçleri ile muhalifler arasında süren çatışmaya ilişkin açıklama yaptı.

MSB kaynakları, "Suriye’nin kuzeyindeki çatışmaları yakından takip ediyoruz" dedi. Kaynaklar, bölgedeki Türk birlikleri için her türlü tedbirin alındığını bildirdi.

Esad rejimi, çatışmalar sürerken sivil yerleşim birimlerini karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

ONLARCA REJİM ASKERİ ESİR ALINDI

HTŞ, kontrolünü ele aldığı bölgelerde Esad rejimine ait ağır silah ve askeri araçları ele geçirdi. Çatışmalarda çok sayıda rejim askeri öldü, HTŞ onlarca rejim askerini esir aldı. Çatışmalarda çarşamba gününden bu yana 242 kişi öldü.

Suriye hükümetinden bir güvenlik yetkilisi, Reuters'a yaptığı açıklamada Halep'e ordu takviyesi gönderildiğini söyledi. Bölgedeki çatışmalardan kaçan yaklaşık 10 bin sivil, İdlib kırsalına sığındı.

Çatışmalar, Halep kent merkezine doğru yoğunlaşarak sürüyor. Halep'te üniversite yerleşkesine düzenlenen saldırıda ikisi öğrenci olmak üzere dört sivil hayatını kaybetti.

HTŞ, İDLİB'İN DOĞUSUNDA 6 KÖYÜ ELE GEÇİRDİ

Çatışmaların şiddeti artarak devam ederken bu sabah saatlerinde yeni cepheler oluştu. Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ilinin doğusunda bulunan Serakip bölgesinde de sabah saatlerinde çatışmalar başladı. Silahlı gruplar, rejimin kontrolündeki Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas, Şabur ve Mardih köylerini ele geçirdi.

ASKERİ HAVAALANINA SALDIRI

Halep kent merkezinin 5 kilometre yakınına kadar yaklaşan ve 250 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele alan rejim karşıtı gruplar ayrıca günün ilk saatlerinde Halep Neyrap Askeri Havaalanı'na dronlarla saldırdı ve bir helikopteri imha etti.

Rejim güçleri ise çatışmalar sürerken sivil yerleşim yerlerini, karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

İRANLI GENERAL ÖLDÜ

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Keyumers Purhaşimi'nin Suriyeli muhaliflerin Halep'in batısına düzenlediği saldırıda öldüğü bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla da bilinen İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre, "askeri danışman" olarak nitelendirilen Tuğgeneral Purhaşimi, Suriyeli muhaliflerin Halep yakınlarındaki saldırısında öldü.

Haberde, Purhaşimi'nin askeri görevleri hakkında detay verilmedi.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır