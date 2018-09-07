Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!

Esad rejiminin ve Rusya uçaklarının bombaladığı İdlib'ten kaçan Suriyeliler, Türkiye'ye sığınmak için yollara düştü.

MERDİVEN DAYAYIP DUVARI AŞTILAR

Bombalardan kaçan ve yanlarına çok az eşya alan mülteciler gruplar halinde araçlarla Hatay'ın Altıonözü ilçesindeki sınır hattında çekilen güvenlik duvarına kadar geliyor. Burada duvara merdiven dayayan mülteciler duvarı aşıp Türkiye'ye geçti.

Bu anı diğer mülteciler de cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. (İHA)

