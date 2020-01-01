Suriye'de sivillere saldırı! 4'ü çocuk 8 ölü

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Rusya, yeni yılın ilk dakikalarında da İdlib'i vurmuş, kent merkezi ve Kefer Secne köyü hava saldırılarının hedefi olmuştu.

Öte yandan muhaliflerin uçak gözlemevi, Rus savaş uçaklarının da İdlib kent merkezi, Kefer Secne ve Marşimşe köylerine saldırı düzenledi.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti.

Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü.

Rusya’nın başını çektiği saldırıların yoğun olduğu alanlardan, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 içerisinde bir milyonu aştı.

Kaynak: AA

