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ÖSO'nun üst düzey komutanı Berri: Operasyon için Türkiye’den emir bekliyoruz!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.12.2018 08:50 | Son Güncelleme

Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) üst düzey komutanlarından Tuğgeneral Ahmed Halid Berri, Fırat'ın doğusuna ve Münbiç'e operasyon için Türkiye'den emir beklediklerini söyledi.

Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) üst düzey komutanlarından Tuğgeneral Ahmed Halid Berri, operasyon öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Cerablus’ta, Azez’de Rai'de, Afrin'de başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini kaydetti.

Tuğgeneral Berri, "Özgür Suriye Ordusu ile Türk Ordusunun başarısı ortada. Bu bölgelerde DEAŞ, PKK-PYD terör örgütleri halka zulüm etti, halk göçe zorlandı, halkın malları gasp edildi, talan edildi ama ÖSO ve Türkiye’nin bu bölgelerde yaptığı operasyonlardan sonra bölgeye huzur geldi, güven geldi, çoğu evlerine geri döndü. Şimdi de Fırat’ın doğusuna ve Münbiç’e yapılacak olan olası bir operasyonda terör örgütleri bu bölgeden temizlenecek ve bölgeden zorla göçe zorlanan halk tekrar evlerine dönecek ve bölgeye güven ve huzur gelecek” dedi.

Tuğgeneral Ahmed Halid Berri, Özgür Suriye Ordusu'nun Fırat’ın doğusuna operasyon için tüm hazırlıkları tamamladığını ve Türkiye’den emir beklediklerini kaydetti.

İHA

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Suriye Özgür Suriye Ordusu münbiç Türkiye TSK

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
HERKES USLU DURSUN BÖLGEDE ABD VE BATININ ELLERİ KOLLARI KIRILDI ŞU AN....TÜM SURİYELİ AŞİRETLER ANA GERÇEĞİ GÖRDÜ VE ÜLKELERİNE SAHİP ÇIKTILAR SON 3 YILDIR ARTIK. ESAD TÜRKİYEYİ PAY EDİLEMKETEN KURTARDI 8 YILLIK MÜCADELESİNDE....EN BÜYÜK ŞAHİD OZAYDİN65 DİR.....SAVAŞ KELİMESİNİ DUYMAK İSTEMİYORUZ BÖLGEDE.USLU USLU OTURUN KARDEŞİM. CEHENNEME GİTMEYECEKSİNİZ...NOKTA.
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