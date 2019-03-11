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Suriye'de son kalesinde sıkışan IŞİD'e operasyon

DÜNYA HABERLERİ  | 11.03.2019 10:35 | Son Güncelleme

Suriye'de IŞİD'in elinde bulunan ve örgütün 'son kalesi' olarak nitelenen Irak sınırındaki Deyri Zor kentinin Bağuz köyüne yönelik hava destekli operasyon başladı.

Suriye'de son kalesinde sıkışan IŞİD'e operasyon

ABD öncülüğündeki Koalisyon güçleri IŞİD'in mühimmat depolarını havadan bombalarken, YPG terör örgütünün çatı örgütü Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) bağlı birlikler de aynı anda karadan taarruza geçti.

Çatı yapısını Kürt YPG güçlerinin oluşturduğu ABD destekli SDG, dar bir alanda sıkışan IŞİD üyelerine teslim olmaları için tanınan sürenin dolduğunu ve ön saftaki mensuplarına saldırı emri verildiğini açıkladı.

Yerel saatle 18.00'de başlayan çatışmaların birçok cephede yoğun şekilde devam ettiği bildirilirken Bağuz'un kontrolünün IŞİD'den alınmasının ne kadar süreceği bilinmiyor.

SDG medya sorumlusu Mustafa Bali, IŞİD'in kontrolündeki son toprak parçasında herhangi bir sivil varlığının gözlemlenmediğini kaydetti.

Bu arada son bir ayda binlerce IŞİD üyesi, aileleriyle birlikte teslim oldu. SDG'ye göre son haftalarda 4 bin IŞİD militanı teslim oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Suriye IŞİD Son Kale YPG

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