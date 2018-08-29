Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Şu an Akdeniz'de Rusya'ya ait iki denizaltı ve en az 10 savaş gemisi Akdeniz'e konuşlanmış durumda. Gemilerin neredeyse hepsi uzun menzilli füze kabiliyetine sahip. Bu gemilerden Amiral Grigorovich ve Amiral Essen isimli gemiler geçtiğimiz cuma İstanbul Boğazı'ndan geçerken görüntülenmişti.

Rusya merkezli İzvestiya gazetesine konuşan Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rusya’nın ilerleyen günlerde Akdeniz’e daha fazla gemi göndermeyi planladığını ifade ederken “Kalibar” füzeleriyle donatılmış 3 savaş gemisinin Şam rejiminin operasyon başlatması beklenen İdlib harekatına destek vereceği iddia edildi.

İDLİB HAREKATINA HAZIRLIK

Rus donanmasının bölgedeki etkinliği artırmasının asıl nedeninin İdlib harekâtı olduğu tahmin ediliyor. Söz konusu donanma gücünün bir yandan Suriye’yi denizden koruyacağı, bir yandan da Şam rejiminin ‘gün saydığını’ söylediği İdlib harekatına “Kalibar” füzeleriyle destek vereceği öne sürüldü.



SURİYE REJİMİ SIĞINAK YAPIYOR



Öte yandan, Beşar Esad rejiminin İdlib’in güneyine yoğun askeri yığınak yaptığı gözleniyor. 2011’de başlayan iç savaşta kritik bölgelerde görev alan Kaplan Birlikleri ve Dördüncü Tank Tugayı’nın da İdlib sınırına gönderildiği biliniyor. Suriye’de Rusya Uzlaşma Merkezi’nden bir heyet, İdlib’deki bazı silahlı grupların liderleriyle görüştü. Şoygu, Rusya Uzlaşma Merkezi yetkilileri ile birlikte Suriye’nin İdlib kentindeki silahlı grupların liderleriyle barışçıl bir çözüm bulmak için bir araya geldiklerini açıkladı.