Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Şu an Akdeniz'de Rusya'ya ait iki denizaltı ve en az 10 savaş gemisi Akdeniz'e konuşlanmış durumda. Gemilerin neredeyse hepsi uzun menzilli füze kabiliyetine sahip. Bu gemilerden Amiral Grigorovich ve Amiral Essen isimli gemiler geçtiğimiz cuma İstanbul Boğazı'ndan geçerken görüntülenmişti.
Rusya merkezli İzvestiya gazetesine konuşan Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rusya’nın ilerleyen günlerde Akdeniz’e daha fazla gemi göndermeyi planladığını ifade ederken “Kalibar” füzeleriyle donatılmış 3 savaş gemisinin Şam rejiminin operasyon başlatması beklenen İdlib harekatına destek vereceği iddia edildi.
İDLİB HAREKATINA HAZIRLIK
Rus donanmasının bölgedeki etkinliği artırmasının asıl nedeninin İdlib harekâtı olduğu tahmin ediliyor. Söz konusu donanma gücünün bir yandan Suriye’yi denizden koruyacağı, bir yandan da Şam rejiminin ‘gün saydığını’ söylediği İdlib harekatına “Kalibar” füzeleriyle destek vereceği öne sürüldü.
SURİYE REJİMİ SIĞINAK YAPIYOR
Öte yandan, Beşar Esad rejiminin İdlib’in güneyine yoğun askeri yığınak yaptığı gözleniyor. 2011’de başlayan iç savaşta kritik bölgelerde görev alan Kaplan Birlikleri ve Dördüncü Tank Tugayı’nın da İdlib sınırına gönderildiği biliniyor. Suriye’de Rusya Uzlaşma Merkezi’nden bir heyet, İdlib’deki bazı silahlı grupların liderleriyle görüştü. Şoygu, Rusya Uzlaşma Merkezi yetkilileri ile birlikte Suriye’nin İdlib kentindeki silahlı grupların liderleriyle barışçıl bir çözüm bulmak için bir araya geldiklerini açıkladı.
NATO’DAN DOĞRULAMA
İSRAİL basınından Haaretz’e konuşan NATO Sözcüsü Oana Lungescu, “Rus Donanması, modern kruz füzeleriyle donatılmış birkaç gemi de dahil olmak üzere önemli deniz kuvvetlerini Akdeniz’e sevk etti. Akdeniz’e sınırı olan birçok NATO müttefiki ve bizim donanmalarımız bölgede devamlı çalışıyor. Böylece, Rusya’nınki de dahil bölgedeki donanma hareketliliğini izliyoruz” dedi.
BMGK'DA İDLİB GERİLİMİ
BM Güvenlik Konseyi, İdlib’teki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı. Suriye ordusunun İdlib’e olası bir operasyonunun insani felakete yol açabileceği uyarısı dile getirildi.
Suriye'deki son durumu görüşmek üzere toplanan BMGK'da Rusya ve İngiltere arasında Moskova'nın bazı Batılı devletlerin İdlib'te kimyasal saldırı düzenleyeceği yönündeki iddiaları konusunda tartışma yaşandı. BM Genel Sekreteri Guterres ise Suriye'nin kuzeybatısında artan askeri gerginliğin korkunç sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Öte yandan ABD Savunma Bakanı Mattis, Pentagon'da yaptığı değerlendirmede 'Bizim yönetimimizin kimyasal kullanımına verdiği tepkiyi iki defa gördünüz' ifadesiyle 'vururuz' mesajı verdi. ABD Dışişleri de olası bir saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutacaklarını vurguladı. Rusya ise 'Beyaz Miğferliler'in Suriye'nin Serakib kentine kimyasal madde getirdiğini öne sürdü.
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