Suriye'de tarihi anlar! Hapishanelerden koşarak çıktılar: "10 yıldır cezaevindeyim, ne oldu?"

Suriye'nin başkenti Şam'da göstericilerin kilit öneme sahip yerleşkelere girmesiyle kontrolü kaybeden Beşşar Esad rejimi yıkıldı. Esad ve yakın çevresinin de ülkeden kaçmasının ardından Şam'da rejimle özdeşlesen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'ndeki tutsaklar da cezaevini basan göstericiler tarafından kurtarıldı.

MAHKUMLAR SERBEST BIRAKILDI

Suriye'nin Hama ilindeki Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, Hama kent merkezini ele geçirdi.

Kentte yer alan Hama Hapishanesinin de rejim karşıtları tarafından kontrol altına alınması sonucu tutuklu olan 3000'e yakın mahkûm serbest bırakıldı.

BAZILARI 40 YILDIR ZİNDANLARDA TUTULUYORDU

Mahkumlardan bazılarının yaklaşık 40 yıldır rejim tarafından zindanlarda tutulduğu bildirildi. Esed rejimi karşıtı muhalifler tarafından ele geçirilen Hama Hapishanesi boşaltılmasının ardından görüntülendi.

Boşaltılan cezaevlerinden koşarak çıkan mahkumların sevinci kameralara yansıdı. Bir mahkumun kendisini çeken vatandaşa "10 yıldır cezaevindeyim. Ne oldu?" diye sorması ve rejimin düştüğünü öğrenince yaşadığı sevinç dikkat çekti.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır