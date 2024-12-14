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  4. Suriye’de tarihi anlar kamerada! Rus askerleri Şam’dan ayrıldı

Suriye’de tarihi anlar kamerada! Rus askerleri Şam’dan ayrıldı

14.12.2024 15:09
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14.12.2024 15:09
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Suriye’de yeni dönem başlarken Şam’dan tarihe geçecek görüntüler de gelmeye devam ediyor. Esad rejiminin resmen sona ermesi ile birlikte bölgede bulunan Rus askerleri de bölgeden ayrıldı. Zırhlı araçlar ile konvoy halinde Şam’dan çıkan Rus askerleri Tartus şehrinde bulunan Hmeymin Üssüne doğru giderken görüntülendiler. İşte o anlar…

Suriye’de rejimin muhaliflerin kontrolüne geçmesinin ardından başkent Şam’da bulunan Rus askerler de ayrılmaya başladı. Zırhlı araçlar ile konvoy halinde Şam’dan çıkan Rus askerleri Tartus şehrinde bulunan Hmeymin Üssüne gidişi esnasında görüntülendi.

Suriye'de 2011 yılı ilkbaharında başlayan iç savaş, 27 Kasım'da muhalif grupların başlattığı operasyonlar kapsamında birçok şehrin ele geçirilmesi ve son olarak 7 Aralık’ta başkent Şam’ın ele geçirilerek Beşar Esad’ın ülkeden ayrılması ile son buldu.

Suriye’de yeni dönemin başlamasının ardından birçok kentte bulunan Rus askerleri de bulundukları bölgelerden ayrıldı. Son olarak Şam’da bulunan Rus askerleri de başkentten ayrılarak Tartus şehrinde bulunan Rusya’ya aut Hmeymin Üssü’ne gitti.

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MUHALİFLERDEN RUS KONVOYUNA TEPKİ

Şam’da hazırlıklarını tamamladıktan sonra Rus askerlerinin bulunduğu onlarca askeri ve zırhlı araç, konvoy halinde şehirden ayrıldı. Başkent Şam’dan çıkan ait araçlar Tartus’ta bulunan üsse hareket ederken, konvoyu gören muhalifler ve Suriyeliller, güzergah üzerinde Rus askerlerine Suriye Milli Ordusu bayrağı açarak ve sloganlar atarak tepki gösterdi.

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Rus konvoyu başkent Şam’dan ayrıldıktan sonra Lazkiye Limanına yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Hmeymin Üsüne ulaştı. (DHA)

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye Asker Şam Rusya esad rus
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