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Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.08.2019 12:46 | Son Güncelleme

Reuters'ın aktardığı habere göre, Türk konvoyunun İdlib'in Han Şeyhun bölgesine ilerlediği duyuruldu. Öte yandan Reuters, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırdığı haberde, Türk konvoyunun yakınlarına havadan saldırı düzenlendiği aktardı.

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, konvoya eşlik eden Türkiye'nin desteklediği Suriyeli silahlı muhaliflerden bir kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralılar olduğunu bildirdi.

SURİYE'DEN KÜSTAH AÇIKLAMA

Reuters'ın aktardığına göre, Suriye devlet basını bugün Türk konvoyunun Khan Sheikhoun kasabasında Suriye ordusunun taarruzuna karşı koyan muhaliflere yardım için bölgeye girdiğini belirterek bunu saldırı olarak nitelemişti.

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DHA’nın haberinde ise Suriye’de rejim güçlerinin bombardımanının İdlib’de gece boyunca devam ettiği belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Han Şeyhun bölgesinde bulunan 9 ve 10 No’lu gözlem noktalarına sabah saatlerinde gönderdiği takviye araç ile personelin bulunduğu konvoyun geçiş güzergahı da savaş uçaklarıyla vuruldu.

Maaret el Numan ve Han Şeyhun arasındaki yolun hedef alınması nedeniyle TSK konvoyu, ilerleyemedi. Bunun üzerine konvoy, güvenli noktada durduruldu. Maaret el Numan ve Han Şeyhun kırsalındaki yerleşim alanları ile yollar, savaş uçaklarıyla vuruluyor.

AA: REJİM GÜÇLERİ MUTABAKATI İHLAL EDEREK HAVA VE KARA OPERASYONU BAŞLATTI

AA'nın aktardığı bilgilere göre ise, Beşşar Esad rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib mutabakatını ihlal ederek Han Şeyhun ilçesini ele geçirmeye yönelik hava ve kara operasyonu başlattı.

İran destekli yabancı terörist gruplar ile Rus özel kuvvetleri ve paralı askerlerinin destek verdiği rejim güçleri, İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun ilçesine girmek için saldırı düzenliyor.

Çatışmalar halihazırda Han Şeyhun'a 400 metre mesafede ve ilçeye giriş noktası niteliğindeki Nimr'de sürüyor.

Son bir haftadır İdlib'in güneyindeki Hama kırsalından ilerleyen rejim güçleri, sabah saatlerinde Nimr'den önceki kontrol noktası olan Fakir'i ele geçirmişti.

Rejim güçleri, bu hamleyle Han Şeyhun'un içinden geçen Halep-Şam M5 otoyolunu da kesmek üzere.

HAN ŞEYHUN'UN ÖNEMİ

Söz konusu ilçe, 4 Nisan 2017'de Esed rejiminin düzenlediği kimyasal silah katliamıyla 100 kişiyi öldürmesinin ardından dünya gündemine oturmuştu.

ABD, 7 Nisan'da rejime ait Şayrat askeri hava üssünü vurmuş, Birleşmiş Milletler (BM) ile Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (KSYÖ) ortak soruşturma misyonu (JIM), 27 Ekim 2017'de de saldırının rejim tarafından düzenlendiğini doğrulamıştı.
Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında Han Şeyhun'u da içeren alanı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ilan etmişti.
Ancak Han Şeyhun, Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılarının hedefi olmaya devam etti.

TSK'YA AİT GÖZLEM NOKTASI

Han Şeyhun'un yaklaşık 10 kilometre güneyindeki Morik ilçesinin güneydoğusunda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir gözlem noktası bulunuyor.

Askeri muhalifler, saldırıların genişlemesi durumunda Morik'teki gözlem noktasının kuşatma tehlikesine gireceğini değerlendiriyor.

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