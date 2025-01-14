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Suriye'de yaşananlar, asgari ücret, emekli maaşları oyları nasıl etkiledi! Son ankette çarpıcı sonuçlar: Biri artmadı, diğeri geriledi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
14.01.2025 09:28
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Türkiye kritik bir süreci geride bıraktı. 2025'te geçerli olacak asgari ücret, emekli ve memur maaşları belli oldu. Öte yandan Suriye'de tarihi bir süreç yaşanıyor. Tüm bu yaşananlar siyasi partilerin oy oranlarını nasıl etkiledi? Son ankette dikkat çeken sonuçlar çıktı. AK Parti ve CHP'nin oy oranlarındaki değişim Yöneylem'in anketine yansıdı. Hangi parti yüzde kaç oranla desteklendi? İşte sonuçlar...

Suriye'de yaşananlar, asgari ücret, emekli maaşları oyları nasıl etkiledi! Son ankette çarpıcı sonuçlar: Biri artmadı, diğeri geriledi

Türkiye'de seçim olsun olmasın anketler yakından takip ediliyor. İzlenen politikaların vatandaştaki karşılığını ortaya koyan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin son anketinde “Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar dikkati çekti. AK Parti ile CHP arasındaki oy oranı farkı merak edilirken, Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi Koordinatörü Derya Kömürcü, kararsızların oy oranına vurgu yaptı. Kömürcü’nün aktardığına göre, "Kararsızların yaklaşık dörtte birinin yakın hissettiği AK Parti, beşte birinin yakın hissettiği parti de CHP.” Bu sebeple iki parti neredeyse kafa kafaya geldi.

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BİRİ ARTMADI DİĞERİ GERİLEDİ

Halk TV’de söz konusu anketi değerlendiren Kömürcü, “Bu araştırmaya baktığımda Suriye tarafından gelen rüzgârın AK Parti oylarında aman aman bir yükseliş sağlamadığını görüyorum. Bunu da asgari ücret ve emekli aylıklarına yapılan düşük artışların yarattığı etkiye bağlıyorum. Yerel seçimlerin ardından iki büyük araştırmaya baktığımda CHP’nin üç puan gerilediğini görüyorum. AK Parti’nin oyu hemen hemen hiç artmamış. Bir miktar DEM Parti’nin oyunda artış görünüyor” ifadelerini kullandı.

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Kömürcü konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı;

Kararsızların yaklaşık dörtte birinin yakın hissettiği AK Parti, beşte birinin yakın hissettiği parti de CHP. Yani şu anda arada inanılmaz büyük bir uçurum yok. Bunları oransal olarak dağıtsak da yakın hissettiği partiye göre dağıtsak da aslında iki partinin oy oranları kafa kafaya gelmiş görünüyor. Türkiye siyasetinde gördüğümüz genel kutuplaşma halinin yani iktidarı destekleyenler ve iktidarın karşısındakiler şeklindeki ikiye bölünmüşlüğün devam ettiğini görüyorum.

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ÇARPICI ANKETTEKİ SONUÇLAR

Söz konusu Yöneylem anketinde partilerin oy oranı dağılımı “kararsızlar dağıtılmadan önce” şu şekilde:

AK Parti: Yüzde 24.9
CHP: Yüzde 24.5
DEM Parti: 7.6
MHP: Yüzde 6.7
İYİ Parti: Yüzde 2.9

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Kararsızlar dağıtıldıktan sonraki oy oranları ise;

AK Parti: Yüzde 31.4
CHP: Yüzde 30.9
MHP: Yüzde 8.4
DEM Parti: Yüzde 9.5
İYİ Parti: Yüzde 3.6

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret emekli maaşı CHP ak parti anket
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