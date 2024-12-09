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Suriye'de yeni başbakan belli oldu

09.12.2024 16:23
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Esad rejiminin ardından Suriye'de yeni dönemin ilk adımları atılıyor. Muhammed el-Beşir yeni başbakan seçildi

Suriye'de yeni başbakan belli oldu

Al Jazeera'nın aktardığına göre Suriye'de geçiş aşamasını yönetmek ve hükümeti kurmak üzere Muhammed el-Beşir görevlendirilecek.

CELALİ: HALKIN SEÇECEĞİ BİR HÜKÜMETLE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ

Esad iktidarının Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, Şam'ın düşmesinin ardından "Suriye'de halkın seçeceği bir hükümetle çalışmaya hazır olduklarını ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını" belirtmişti.

Celali, "Suriye tüm Suriyelilerin. Bu ülke normal bir ülke olabilir, bu ülke komşularıyla ve dünyayla iyi ilişkiler kurabilir. Bu tercih, Suriye halkının seçeceği yönetime kalmış. Biz, seçilecek yeni yönetimle işbirliğine hazırız. Onlara her türlü desteği sağlayıp devlet dosyalarını kolayca onlara aktarmaya hazırız." demişti.

Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye
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