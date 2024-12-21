Suriye'de yeni Dışişleri Bakanı ve Halep Valisi belli oldu! Dikkat çeken Türkiye detayı

Suriye'de Esad yönetimine karşı zafer elde eden HTŞ'de atamalar devam ediyor. Colani liderliğinde yapılan son atamalar ise dikkatlerden kaçmadı. Bugün Halep Valisi olarak atanan Azzam Garip ve Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Eş-Şiybani atamaları dikkatlerden kaçmazken ikilinin Türkiye geçmişi de göze çarptı.

DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE'DE DOKTORA YAPMIŞ

HTŞ'nin atadığı iki isimin Türkiye'de yüksek lisans eğitimi aldığı ortaya çıktı. Dışişleri Bakanı olarak atanan Eş-Şiybani'nin Türkiye'deki Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden 2022 yılında siyaset bilimi ve dış ilişkiler alanında yüksek lisans derecesi ve 2024 yılında aynı uzmanlık alanında doktora derecesi bulunuyor.



Halep Valisi Azzam Garip



HALEP VALİSİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ'NDE YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ ALDI

Halep Valisi Azzam Garip'in de Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladığı öğrenildi.

DAVUTOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu açıklamada bulundu. Davutoğlu, "Yeni atanan Halep Valisi Bingöl Üniversitesi yüksek lisans mezunu Azzam Garip oldu. Onları üniversiteden atmak, evlerinin suyunu kesmek, otobüslerle sınır ötesine bırakmak isteyen provokatör siyasetçiler acaba bir özür dileyecekler mi? Her halükarda, Halep’i ziyaret etsinler ve güzel bir Türkçe ile kendilerini karşılayacak olan valinin ikram edeceği Türk kahvesini içsinler. Bilsinler ki o kahve kırk yıl değil, kırk asır sürecek bir hatırın ve kardeşliğin sembolü olacak" dedi.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından açıklama yayınlandı. Açıklamada, "Yüksek lisans mezunumuz, doktora öğrencimiz Esaad Hasan Şeybani, yeni Suriye hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak görev aldı. 2022 yılında tamamladığı YL tezinde "Arap İsyanlarının 2010-2020 Yılları Arasında Suriye'ye Yönelik Türk Dış Politikasına Etkisi" konusunu ele alan Şeybani'yi tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.