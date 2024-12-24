HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Suriye'de yeni dönem! Ahmed eş-Şara "Anlaştık" diyerek duyurdu: Tüm muhalif gruplar kendini feshedecek!

Suriye'de yeni dönem! Ahmed eş-Şara "Anlaştık" diyerek duyurdu: Tüm muhalif gruplar kendini feshedecek!

24.12.2024 14:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara, "Tüm muhalif gruplar kendini feshedecek, Savunma Bakanlığı altında birleşmede anlaştık" açıklamasında bulundu.

Suriye'de yeni dönem! Ahmed eş-Şara "Anlaştık" diyerek duyurdu: Tüm muhalif gruplar kendini feshedecek!

Son dakika: Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejimi muhaliflerin 12 günlük ilerleyişi sonucunda 8 Aralık günü başkent Şam'da kontrolü sağlamasıyla sona erdi.

Suriye'deki yeni yönetim tarafından yapılan açıklamada, "Tüm muhalif gruplar kendini feshedecek, Savunma Bakanlığı altında birleşmede anlaştık." denildi.

"HİÇBİR GRUBUN ELİNDE SİLAH BULUNMASINI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

22 Aralık günü, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam'a yaptığı ziyaretin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Şara, "Gerek bizim kontrolümüzdeki gerek PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değil." açıklamasında bulunmuştu.

AA-20241222-36556766-36556762-DISISLERI_BAKANI_FIDAN_SURIYEDEKI_YENI_YONETIMIN_LIDERI_SERA_ILE_ORTAK_BASIN_TOPLANTISINDA_KONUSTU

Basın toplantısında "Bazı silahlı gruplarla bir araya geldiniz. Silahların bırakılması yönüne bir anlaşmaya vardınız mı?" sorusunu yanıtlayan Şara, "Biz bu gruplarla koordinasyon halindeydik. Suriye ordusunun oluşumu sağlanacak. Silahlı gruplar yavaş yavaş kendini feshedecek. Ülkedeki tüm silah grubunu kontrolümüze almak istiyoruz, bu konuda grupların pek çoğu da bizimle hem fikir." ifadelerini kullanmıştı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Culani)
En Çok Okunan Haberler
İnan Kıraç Emine Alangoya ile 87 yaşında evlendi

İnan Kıraç Emine Alangoya ile 87 yaşında evlendi

Emekli maaşı muhtemel zam tabloları belli oldu! İşte 2025 yılında en düşük emekli maaşı ve zam oranı için beklenen rakamlar…

Emekli maaşı muhtemel zam tabloları belli oldu! İşte 2025 yılında en düşük emekli maaşı ve zam oranı için beklenen rakamlar…

Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek!

Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek!

Gelecek Partisi'nde sürpriz istifa!' Davutoğlu' detayı...

Gelecek Partisi'nde sürpriz istifa!' Davutoğlu' detayı...

Öldü sanıyordu, 11 yıl sonra görünce: "Videodaki benim oğlum"

Öldü sanıyordu, 11 yıl sonra görünce: "Videodaki benim oğlum"

Bakan Uraloğlu duyurdu! Sosyal medyada yeni dönem

Bakan Uraloğlu duyurdu! Sosyal medyada yeni dönem

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Günlük kombinlerin tamamlayıcısı Camper'da %50'ye varan indirim

Günlük kombinlerin tamamlayıcısı Camper'da %50'ye varan indirim

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.