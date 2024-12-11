Suriye'de yeni gelişme: Uydu görüntüleriyle tescillendi! Rusya bölgeden çekiliyor

27 Kasım tarihinde başlayan ve kısa bir süre içerisinde Suriye'de önemli ilerlemeler kaydeden muhalifler Şam'ı da alarak Esad rejimini devirmeyi başardı. Suriye'de yaşanan bu gelişme beraberinde Orta Doğu'da yeni bir sayfanın açılması anlamına geliyor. Hem ülke içinde hem de bölgede önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu gelişmelerden birisi ise Esad rejiminin destekçisi olan Rusya'yla ilgili. İşte tüm detaylar!

AKDENİZ'DEN BİRER BİRER AYRILIYORLAR!

Akdeniz kıyısındaki Tartus Deniz Üssü'nden gelen yeni uydu fotoğrafları, Rus Donanma gemilerinin Suriye'den çekilme sürecini ortaya koydu.

Görüntüler, savaş gemilerinin Moskova'nın tek denizaşırı deniz üssünü terk ettiğini ve Suriye kıyılarında demirlediğini gösteriyor.

Uydu sağlayıcısı Maxar'ın fotoğraflarına göre, üç Rus Donanması güdümlü füze fırkateyni ve en az iki destek gemisi 5 Aralık'ta Tartus limanındaydı.

Salı günü, bu gemiler limandan ayrıldı.

TARTUS DENİZ ÜSSÜ'NDEKİ RUS GEMİLERİ NELER?

Naval News'e göre, üs iki Amiral Gorshkov sınıfı fırkateyn, bir Amiral Grigorovich sınıfı fırkateyn ve geliştirilmiş bir Kilo sınıfı saldırı botuna ev sahipliği yapıyordu.

"FİLODAKİ EN MODERN GEMİ"

Gorshkov ve Grigorovich firkateynleri Rus filosundaki en modern yüzey gemileridir. Her ikisi de uzun menzilli Kalibir kara saldırı füzesi ve Tsirkon hipersonik gemisavar füzesini konuşlandırabilir.

Gemilerin çekilmesi, Heyet Tahrir Eş-Şam'ın Beşar Esad rejimini devirmesinin ardından Rusya'nın Suriye'den çekilmesinin bir parçası.

İSRAİL SALDIRISI DA BELGELENDİ

Maxar'dan gelen fotoğraflar ayrıca, Tartus'un yaklaşık 50 mil kuzeyindeki Lazkiye'deki deniz üssünde Suriye füze botlarına yönelik İsrail saldırısını da gösteriyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri, ordunun salı günü limandaki Suriye filosunun kalıntılarına saldırdığını doğruladı.

Savunma Bakanı Israel Katz, saldırıyı İsrail Donanmasının gerçekleştirdiğini söyledi.

TARTUS DENİZ ÜSSÜ VE ÖNEMİ

Tartus, uzun zamandır Akdeniz'de Rusya için önemli bir üs ve gemideki deniz kuvvetleri için bir lojistik merkezi konumunda.

Sovyetler tarafından 1970'lerin başında inşa edilen üs, Soğuk Savaş'tan sonra Rusya 2012'de Kırım'ı işgal edene kadar nadiren kullanıldı.

Tartus, Ukrayna işgalinin ilk günlerinde Rus operasyonları için kullanılan gemilere ev sahipliği yaptı.

Tartus ve Lazkiye'deki Rus hava üssü, Afrika'daki Rus operasyonlarını desteklemek için önemli merkezler oldu.

Kaynak: NTV