HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Suriye'deki gelişmeler sonrası AK Partili Süleyman Soylu'nun paylaşımı dikkat çekti: İnsanlık sınavdan başarıyla çıktı

Suriye'deki gelişmeler sonrası AK Partili Süleyman Soylu'nun paylaşımı dikkat çekti: İnsanlık sınavdan başarıyla çıktı

08.12.2024 12:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çöküp kontrolün muhalif grupların ele geçmesi üzerine AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan bir mesaj geldi. Soylu, mesajında "Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayeti ve milletimizin asaleti sayesinde gelecek nesillerimize yüz akı bir ev sahipliği ve kardeşlik mirası bıraktık" ifadelerine yer verdi.

Suriye'deki gelişmeler sonrası AK Partili Süleyman Soylu'nun paylaşımı dikkat çekti: İnsanlık sınavdan başarıyla çıktı

Esad rejimi düştü, Suriye'de kontrol 27 Kasım'da ilerlemeye başlayıp başkent Şam'ı ele geçiren muhalif gruplara geçti. Komşudaki gelişmeler Türkiye'nin de merceği altında. Bu arada AK Parti İstanbul Milletvekili eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelen mesaj dikkat çekti.

"TÜRK MİLLETİ BÜYÜK BİR SINAVDAN GEÇTİ"

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Türk milleti büyük bir sınavdan geçti. İnsanlık, kardeşlik ve komşuluk sınavından başarıyla çıktı" ifadeleriyle başladı.

thumbs_b_c_f6fdb04de9dbad131a39db1bb5146266

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN DİRAYETİ VE MİLLETİMİZİN ASALETİ SAYESİNDE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili vurgusu dikkat çeken Soylu, "Tarihin büyük zulmünün yol açtığı göçte, tüm tahriklere ve kötülüklere rağmen, Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayeti ve milletimizin asaleti sayesinde gelecek nesillerimize yüz akı bir ev sahipliği ve kardeşlik mirası bıraktık. Allah’a hamdolsun" mesajını verdi.

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığı bilgilere göre; Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Başkente açılan Humus ilinde de rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu.

Şam'ın güneybatısında Esed rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar, 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti. Rejim güçleri de Şam'da Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekilmişti.

Rejim karşıtı silahlı grupların başkente hakim olmaya başlamasıyla Esed rejimi, 8 Aralık sabahı kısa sürede başkentin tüm kontrolünü kaybetmişti.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

İlginizi Çekebilir

Suriyeliler İstanbul'daki konsolosluğa girdi! Bayrağı böyle indirdiler

Suriyeliler İstanbul'daki konsolosluğa girdi! Bayrağı böyle indirdiler

 Suriye'de yeni dönemin ilk yasakları hemen duyuruldu

Suriye'de yeni dönemin ilk yasakları hemen duyuruldu

 Suriye'de tarihi anlar! Muhalifler kontrolü ele geçirdi: Esad Şam'dan kaçtı

Suriye'de tarihi anlar! Muhalifler kontrolü ele geçirdi: Esad Şam'dan kaçtı

 Sosyal medyanın konuştuğu uçuş! Esad izi kaybolan uçakta mıydı? 'Olağan dışı hareketler yaptı'

Sosyal medyanın konuştuğu uçuş! Esad izi kaybolan uçakta mıydı? 'Olağan dışı hareketler yaptı'

 Suriyelilerin dönüşü sınır kapısından başladı! 'Gençlere sesleniyorum, herkes vatanına dönsün'

Suriyelilerin dönüşü sınır kapısından başladı! 'Gençlere sesleniyorum, herkes vatanına dönsün'

 Dünya tarihi bir geceyi geride bıraktı! Türkiye'deki Suriyeliler sokaklara akın etti

Dünya tarihi bir geceyi geride bıraktı! Türkiye'deki Suriyeliler sokaklara akın etti
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
suriye Süleyman Soylu
En Çok Okunan Haberler
Suriyelilerin dönüşü sınır kapısından başladı! 'Gençlere sesleniyorum, herkes vatanına dönsün'

Suriyelilerin dönüşü sınır kapısından başladı! 'Gençlere sesleniyorum, herkes vatanına dönsün'

Ankara'da bir aile yok oldu

Ankara'da bir aile yok oldu

Arda Güler'den müthiş gol! Öyle bir sevinç yaptı ki... Kameralar Ancelotti'ye döndü

Arda Güler'den müthiş gol! Öyle bir sevinç yaptı ki... Kameralar Ancelotti'ye döndü

'Bilmedikleri için yönelmiyorlar' deyip kazancı açıkladı! 'Büyük gelir'

'Bilmedikleri için yönelmiyorlar' deyip kazancı açıkladı! 'Büyük gelir'

Suriyeliler İstanbul'daki konsolosluğa girdi! Bayrağı böyle indirdiler

Suriyeliler İstanbul'daki konsolosluğa girdi! Bayrağı böyle indirdiler

Suriye'de yeni dönemin ilk yasakları hemen duyuruldu

Suriye'de yeni dönemin ilk yasakları hemen duyuruldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.