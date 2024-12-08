Suriye'deki gelişmeler sonrası AK Partili Süleyman Soylu'nun paylaşımı dikkat çekti: İnsanlık sınavdan başarıyla çıktı

Esad rejimi düştü, Suriye'de kontrol 27 Kasım'da ilerlemeye başlayıp başkent Şam'ı ele geçiren muhalif gruplara geçti. Komşudaki gelişmeler Türkiye'nin de merceği altında. Bu arada AK Parti İstanbul Milletvekili eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelen mesaj dikkat çekti.

"TÜRK MİLLETİ BÜYÜK BİR SINAVDAN GEÇTİ"

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Türk milleti büyük bir sınavdan geçti. İnsanlık, kardeşlik ve komşuluk sınavından başarıyla çıktı" ifadeleriyle başladı.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN DİRAYETİ VE MİLLETİMİZİN ASALETİ SAYESİNDE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili vurgusu dikkat çeken Soylu, "Tarihin büyük zulmünün yol açtığı göçte, tüm tahriklere ve kötülüklere rağmen, Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayeti ve milletimizin asaleti sayesinde gelecek nesillerimize yüz akı bir ev sahipliği ve kardeşlik mirası bıraktık. Allah’a hamdolsun" mesajını verdi.

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığı bilgilere göre; Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Başkente açılan Humus ilinde de rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu.

Şam'ın güneybatısında Esed rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar, 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti. Rejim güçleri de Şam'da Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekilmişti.

Rejim karşıtı silahlı grupların başkente hakim olmaya başlamasıyla Esed rejimi, 8 Aralık sabahı kısa sürede başkentin tüm kontrolünü kaybetmişti.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.