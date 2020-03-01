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Suriye'deki mezarlıkta yaşam savaşı veriyorlar! Çocukları ölmesin diye...

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2020 17:18 | Son Güncelleme

Saldırıların gölgesindeki Suriye'de halkın hayatta kalma savaşı devam ediyor. Rejim saldırıları nedeniyle Cebel El Zaviye bölgesindeki evlerini terk etmek zorunda kalan 5 kişilik aile, çareyi Türkiye sınırına yakın Kafr Yahmul köyündeki mezarlığa sığınmakta buldu. Mezarlık içindeki bir odada yaşam savaşı veren ailenin 3 çocuğu mezar taşları arasında oynuyor.

Esad rejiminin, İdlib çevresine aylardır sürdürdüğü bombardıman nedeniyle Cebel El Zaviye bölgesinde bulunan köylerindeki evlerini terk etmek zorunda kalan 5 kişilik aile, yanlarına alabildikleri eşyalarla Türkiye sınırına yakın Kafr Yahmul köyüne geldi. Burada çadır bulamayan aile, bir süre zeytinliklerde kaldı. Aile, köyün mezarlığında Şeyh Ahmed olarak bilinen kişinin daha önce mezarının taşındığı odaya yerleşti. Yaklaşık bir aydır tek gözlü odada yaşam savaşı veren ailenin çocukları da mezarlar arasında oynuyor.

'MEZARLIK OLMASA ÇOCUKLARIM SOĞUKTAN ÖLECEKTİ'

Çocuklarını ve eşini ölümden kaçırdığını söyleyen Ebu Yusuf, “Topçu ve hava bombardımanı nedeniyle köyümüzden ayrıldık. Çünkü helikopterden atılan bir varil bombası evimin yanına düştü ve varil patlamamıştı. Eşyalarımızı toplayıp motosikletle ailemi köyden uzaklaştırdım ve buraya gelip eşyalarımı ağaçların altına koydum. Zeytin ağaçlarının altında birkaç gün geçirdik. Bir oda ve çadır aradım, ancak hiçbir şey bulamadık. Çocuklarım neredeyse soğuktan ölecekti. Buradaki insanlar bana mezarlıkta boş bir oda olduğunu söyledi. Çocuklarım uğruna her şeyi yapabilirdim. Mezarlıktaki odada daha önceden Şeyh Ahmed adında birinin mezarı varmış, cenazeyi çıkarıp götürmüşler. Ben de mezarın üzerin kapattım ve buraya yerleştik. Mezarlıkta kalmayı tercih ediyorum. Böylece çocuklarım soğuktan ölmüyor. Bir oda bulamadım, bir çadır alamadım. Bir ev veya oda kiralamak için yeterince param da yok” dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Suriye mezarlık mezar taşları Çocuk oyun

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