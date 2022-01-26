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Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD'in saldırdığı hapishanede kontrolü ele geçirdiğini duyurdu

26.01.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kürtlerin önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri, geçen hafta Suriye'nin kuzeydoğusunda Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafından ele geçirilen bir hapishanenin tam kontrolünü yeniden sağladıklarını açıkladı.

Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD'in saldırdığı hapishanede kontrolü ele geçirdiğini duyurdu

Kürtlerin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG), geçen hafta Suriye'nin kuzeydoğusunda Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafından ele geçirilen bir hapishanenin tam kontrolünü yeniden sağladıklarını açıkladı.

ABD destekli SDG'nin medya sorumlusu Farhad Shami, Twitter'dan paylaştığı bir mesajda, Hasake kentindeki Gerwan Hapishanesi'nde "tüm DEAŞ teröristlerinin" teslim olduğunu ve kontrolün sağlandığını duyurdu.

Hapishanede yüzlerce çocuk tutuklu da mahsur kalmıştı.

IŞİD militanları Perşembe günü toplu bir firar düzenlemeye kalkışmıştı. O günden bu yana süren çatışmalarda en az 181 kişinin öldüğü bildirildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, bunlar arasında 124 militan ve mahkûm ile 50 polis, SDG savaşçısı ve gardiyan bulunuyor.

Gözlemevi, hapishanenin kontrolünün büyük ölçüde SDG'de olduğunu bildirdi. Ancak militanların hala arama yapılmamış hücrelerde ve bölümlerde saklanıyor olabileceği konusunda uyardı.

IŞİD'in Perşembe gecesi düzenlediği saldırı, cihatçı grubun 2019'da Suriye'deki askeri yenilgisinden bu yana en büyük operasyonuydu. Bu saldırı, örgütün yeniden canlanma belirtileri gösterdiği bir dönemde düzenlendi.

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