Suriye'den atılan mermiler Nusaybin'de iki kişiyi yaraladı! Çok sayıda araçta hasar oluştu

Suriye dün tarihi bir günü geride bıraktı. Esad dönemi sona ererken muhalifler yönetimi ele geçirdi. Yıllardı savaşa ev sahipliği yapan Suriye'de ise bazı bölgelerdeki çatışmalar devam ediyor. Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Suriye’den ateşlenen yorgun mermilerin isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

KENT MERKEZİNE GELDİ

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Suriye tarafından geldiği iddia edilen yorgun mermiler, ilçe merkezi ve çevresinde farklı noktalarda bulunan araçlara isabet etti. Olayda 2 kişi yaralanırken, birçok araçta da maddi hasar oluştu.