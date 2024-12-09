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  4. Suriye'den atılan mermiler Nusaybin'de iki kişiyi yaraladı! Çok sayıda araçta hasar oluştu

Suriye'den atılan mermiler Nusaybin'de iki kişiyi yaraladı! Çok sayıda araçta hasar oluştu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
09.12.2024 09:41
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Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalar devam ediyor. Yönetim el değiştirse de belli bölgelerde sıcak temaslar hala var. Suriye tarafından ateşlenen mermiler Mardin'in Nusaybin ilçesinde de birçok noktaya düştü. İki kişi yaralanırken çok sayıda araçta maddi hasar oluştu.

Suriye'den atılan mermiler Nusaybin'de iki kişiyi yaraladı! Çok sayıda araçta hasar oluştu

Suriye dün tarihi bir günü geride bıraktı. Esad dönemi sona ererken muhalifler yönetimi ele geçirdi. Yıllardı savaşa ev sahipliği yapan Suriye'de ise bazı bölgelerdeki çatışmalar devam ediyor. Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Suriye’den ateşlenen yorgun mermilerin isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

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KENT MERKEZİNE GELDİ

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Suriye tarafından geldiği iddia edilen yorgun mermiler, ilçe merkezi ve çevresinde farklı noktalarda bulunan araçlara isabet etti. Olayda 2 kişi yaralanırken, birçok araçta da maddi hasar oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
suriye Mardin Nusaybin mermi
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