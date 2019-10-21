Suriye'den çekilen ABD birlikleri nereye gidiyor?

Reuters haber ajansının aktardığına göre Suriye'de konuşlu ABD askerlerinin Irak'ın Duhok vilayetine geçişi başladı.

Türkiye ile ABD arasında, Ankara'nın askeri harekata beş gün ara vermesi, bu süre içinde terör örgütü YPG'nin ağırlıkta olduğu SDG'nin güvenli bölgeden çıkması için yapılan anlaşma kapsamında çatışmalara Perşembe gecesi ara verilmişti.

Esper, Orta Doğu ziyareti kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada "ABD’nin kuzeydoğu Suriye'den çekilmesi hızla devam ediyor ... günler değil haftalardır görüşüyoruz" dedi.

Esper, "Mevcut plan, bu güçlerin batı Irak'a yeniden konuşlandırılması yönünde" dedi ve sayılarının 1,000 civarında olacağını söyledi.

Esper bu birliklerin misyonunun "Irak'ı savunmaya yardım etmek" ve İslami Devleti militan örgütü karşıtı bir misyon yürütmek olacağını belirtti.

Üst düzey bir ABD savunma yetkilisi durumun hala değişken olduğunu ve planların değişebileceğini açıkladı.

