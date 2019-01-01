HABER

Suriye'den çekilme kararı alan ABD'den dikkat çeken İsrail mesajı!

DÜNYA HABERLERİ  | 01.01.2019 23:37 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde ABD'nin Suriye'den çekilme kararının İsrail ile işbirliğini etkilemeyeceğini kaydetti.

Suriye'den çekilme kararı alan ABD'den dikkat çeken İsrail mesajı!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Brezilya'da bir araya geldi. Pompeo, ABD’nin Suriye’den planlı olarak çekilme kararının İsrail ile olan işbirliğini etkilemeyeceğini ifade etti. Pompeo, Netanyahu ile görüşmesinde, “Başkan Trump’ın Suriye konusunda verdiği karar, ABD’nin İsrail ile olan işbirliğini hiçbir şekilde değiştirmiyor” dedi.

Pompeo, kararın terör örgütü DEAŞ’la mücadele ve İsrail’in güvenliği konusundaki ABD ile İsrail işbirliğini etkilemeyeceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını çekme kararı almıştı. (İHA)

PARTNERKilolarından kurtulunca... Bambaşka biri olduKilolarından kurtulunca... Bambaşka biri oldu
Almanya’da Yılbaşı Gecesi Irkçı SaldırılarAlmanya’da Yılbaşı Gecesi Irkçı Saldırılar
Demirtaş ‘Yeniden Yargılanma’ Umuduyla AYM’ye BaşvurduDemirtaş ‘Yeniden Yargılanma’ Umuduyla AYM’ye Başvurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Suriye israil Mike Pompeo

En Çok Okunan Haberler

Acun'un tarafını seçti, dostluk bitti!

Acun'un tarafını seçti, dostluk bitti!

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

AK Parti'de Mustafa Tuna sesleri

AK Parti'de Mustafa Tuna sesleri

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Yoğunluk devam ediyor! Uzun kuyruklar oluştu

Yoğunluk devam ediyor! Uzun kuyruklar oluştu

Demirtaş’ın avukatlarından yeni hamle

Demirtaş’ın avukatlarından yeni hamle

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Kral'dan sürpriz karar: Ülke yönetimi değişti

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Kral'dan sürpriz karar: Ülke yönetimi değişti

ABD Başkanı Trump'tan sürpriz ziyaret

ABD Başkanı Trump'tan sürpriz ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya'da ırkçı saldırı: Aracını göçmenlerin üzerine sürdü

Almanya'da ırkçı saldırı: Yaralılar var

ABD ve İsrail, UNESCO'dan ayrıldıklarını duyurdu

ABD ve İsrail'den flaş karar! Resmen ayrıldılar

ABD'de 'bombalı' yeni yıl mesajı için komutanlıktan özür

Yeni yıl mesajına büyük tepki! Komutanlıktan 'bomba' özrü

Dünya 2019'u böyle karşıladı

Dünya 2019'u böyle karşıladı

Son dakika! Japonya'nın başkenti Tokyo'da araç yayaların arasına daldı: Çok sayıda yaralı var!

Korkunç saldırı... Çok sayıda yaralı var!

Endonezya'da tsunaminin ardından şimdi de heyelan faciası

Ülke şokta! Bir felaket daha... Onlarca kişi kayıp

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.