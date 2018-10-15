Suriye'den Fırat'ın doğusuna dair çok önemli açıklama

"İdlib'den sonra hedefimiz Fırat'ın doğusu" diyen Muallim Suriye'nin bütün bölgeleri gibi bu bölgenin de Suriye egemenliğine geri dönmesi gerektiğini bildirdi.

Muallim ayrıca İslamcı grupların Rusya ve Türkiye'nin İdlib için yaptıkları anlaşmaya uymaması durumunda, bu vilayetteki durumun devam edemeyeceğini belirtti.

Anlaşma, isyancıların elindeki bölgenin 15-20 km derinliğine kadar inen bir silahsızlandırılmış bölge oluşturulmasını ve buradaki İslamcı grupların ve ağır silahların 15 Ekim gününe (bugün) kadar geri çekilmesini öngörüyor.

Muallim, Şam'da Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi ile yaptığı basın toplantısında "Nusra Cephesi'nin bu anlaşmaya uymayı reddetmesi halinde, İdlib'deki mevcut durumun devam etmesi konusunda sessiz kalamayız" dedi.

"Biz her zaman diğer vilayetler gibi İdlib'in de Suriye egemenliğine dönmesi gerektiğini söyledik. Bunun barışçı yoldan ve uzlaşmayla olmasını tercih ederiz ama olmazsa, başka seçenekler de vardır."



