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  4. Suriye'den Gaziantep'e havan topları atıldı! Anında karşılık verildi

Suriye'den Gaziantep'e havan topları atıldı! Anında karşılık verildi

11.10.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’in Karkamış ilçesine sabah saatlerinde Suriye tarafından atılan 5 havan topu atıldı. Havan topu düşen bölgelerde güvenlik çemberi oluşturulurken, park ve evde hasar tespiti başlatıldı.

Suriye'den Gaziantep'e havan topları atıldı! Anında karşılık verildi

Havan toplarından 2’si Gümrük sahası yakınlarına, 1 tanesi bir evin çatısına, 1 tanesi ilçe merkezindeki bir parka ve 1 tanesi askeri bölgenin yakınına düştü. Havan saldırısında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURULDU

Havan topu düşen bölgelerde güvenlik çemberi oluşturulurken, park ve evde hasar tespiti başlatıldı.

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ANGAJMAN KURALLARI KAPSAMINDA KARŞILIK VERİLDİ

Öte yandan, saldırının hemen ardından ise angajman kuralları kapsamında sınır birlikleri tarafından karşılık verildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
suriye Gaziantep
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