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Suriye'den gelen açıklamada çok önemli 'Türk askeri' detayı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.09.2018 11:12 | Son Güncelleme

Dün Rusya'nın Soçi kentinde Türkiye ve Rusya arasında varılan İdlib mutabakatının ardından Suriye rejiminden ilk açıklama geldi.

Suriye'den gelen açıklamada çok önemli 'Türk askeri' detayı

Suriye'de hükümet yanlısı el Vatan gazetesi, isyancıların tüm ağır silahlarını teslim edip sivil alanlardan uzaklaşmalarının ardından, Suriye devlet kurumlarının Türkiye-Rusya anlaşması kapsamında İdlib'e döneceklerini bildirdi.

Gazete haberini, Moskova'da adı açıklanmayan diplomatik kaynaklara dayandırdı. Habere göre anlaşmayı reddeden herhangi bir grup, "Türk ordusu bile olsa düşman olarak görülecek ve savaşılması gereken terörist olarak sınıflandırılacak."

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Rusya Esad Türkiye Türk askeri Düşman

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu iyi olmadi.tamam turk askeriyiz ama orasi suriye topraklari.samda nanaz kilamadik,istanbul da kilariz.kimse karisamaz.
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