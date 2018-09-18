Suriye'den gelen açıklamada çok önemli 'Türk askeri' detayı

Suriye'de hükümet yanlısı el Vatan gazetesi, isyancıların tüm ağır silahlarını teslim edip sivil alanlardan uzaklaşmalarının ardından, Suriye devlet kurumlarının Türkiye-Rusya anlaşması kapsamında İdlib'e döneceklerini bildirdi.

Gazete haberini, Moskova'da adı açıklanmayan diplomatik kaynaklara dayandırdı. Habere göre anlaşmayı reddeden herhangi bir grup, "Türk ordusu bile olsa düşman olarak görülecek ve savaşılması gereken terörist olarak sınıflandırılacak."

