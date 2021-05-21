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  4. Suriye’den gelen toz bulutu Şanlıurfa’yı esir aldı

Suriye’den gelen toz bulutu Şanlıurfa’yı esir aldı

21.05.2021 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye üzerinden gelen toz bulutu Şanlıurfa’nın sınır ilçelerini etkisi altına aldı. Dakikalar içerisinde ilin sınır ilçeleri ile kent merkezi kızıla boyandı.

Suriye’den gelen toz bulutu Şanlıurfa’yı esir aldı

Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Şanlıurfa’nın sınır ilçeleri ile kent merkezini etkisi altına aldı. Yoğun toz bulutu nedeniyle dakikalar içerisinde her yer kızıla boyandı.
Gündüz saatleri adeta geceye döndü.

Toz bulutunun geldiğini gören vatandaşlar ise ağız ve burunlarını kapatmaya çalıştı. Kendilerini tozdan korumaya çalışan vatandaşlar evlerine girip kapı ve pencerelerini kapattı.

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Sınırdan giren toz bulutu kısa sürede Şanlıurfa kent merkezine kadar ulaştı. Her tarafı kaplayan toz bulutunun hayatı olumsuz yönde etkilediği belirtildi. (İHA)

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Şanlıurfa

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