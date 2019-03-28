Suriye'den Golan Tepeleri'ne 'alternatif' öneri: ABD iki eyaletini İsrail'e versin

ABD'nin Golan kararının ardından Suriye'nin talebiyle toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) hem Washington'a hem de Tel Aviv'e tepkiler gündeme geldi.

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, İsrail'i kast ederek, "Onlara Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerini verebilirsiniz örneğin, neden olmasın? Güney Karolina harika bir toprak parçası. Bu nedenle, eğer yönetiminiz İsrail desteğine sahip olmayı gerçekten istiyorsa İsrail'e birkaç eyalet verin" ifadelerini kullandı.

'KARŞILIKLI ÇIKAR' VURGUSU

Caferi, Trump yönetimini ABD'deki İsrail lobisini memnun etmeye çalışmakla suçladı. Caferi aynı zamanda bu kararın, yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla köşeye sıkışan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun gelecek ay yapılacak seçimlerdeki şansını artırdığını söyledi.

"İkiyüzlülük sayesinde ya da seçim oyununda maşa olarak bu toprağın bir gün size ati olacağını düşünerek kendinizi yanıltmayın" diyen Beşar Caferi, Golan Tepeleri'nin ‘en nihayetinde' ülkesine geri döneceğini belirtti.