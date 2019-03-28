HABER

Suriye'den Golan Tepeleri'ne 'alternatif' öneri: ABD iki eyaletini İsrail'e versin

DÜNYA HABERLERİ  | 28.03.2019 14:03 | Son Güncelleme

ABD'nin, Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıma kararı almasının yankıları sürüyor. Suriye, ABD'nin Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerini İsrail'e vermesi önerisinde bulundu.

Suriye'den Golan Tepeleri'ne 'alternatif' öneri: ABD iki eyaletini İsrail'e versin

ABD'nin Golan kararının ardından Suriye'nin talebiyle toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) hem Washington'a hem de Tel Aviv'e tepkiler gündeme geldi.

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, İsrail'i kast ederek, "Onlara Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerini verebilirsiniz örneğin, neden olmasın? Güney Karolina harika bir toprak parçası. Bu nedenle, eğer yönetiminiz İsrail desteğine sahip olmayı gerçekten istiyorsa İsrail'e birkaç eyalet verin" ifadelerini kullandı.

'KARŞILIKLI ÇIKAR' VURGUSU

Caferi, Trump yönetimini ABD'deki İsrail lobisini memnun etmeye çalışmakla suçladı. Caferi aynı zamanda bu kararın, yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla köşeye sıkışan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun gelecek ay yapılacak seçimlerdeki şansını artırdığını söyledi.

"İkiyüzlülük sayesinde ya da seçim oyununda maşa olarak bu toprağın bir gün size ati olacağını düşünerek kendinizi yanıltmayın" diyen Beşar Caferi, Golan Tepeleri'nin ‘en nihayetinde' ülkesine geri döneceğini belirtti.

BMGK, ABD VE İSRAİL'İ MEMNUN ETMEDİ

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

BMGK'nin, İsrail'in 1981'de Golan Tepeleri'ni ilhak etmesinin ardından aldığı 497 sayılı ilk karar, İsrail işgaline karşı çıkıyor ve kararda ''İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur'' ifadesi kullanılıyor.

ABD de BMGK'de tek taraflı Golan Tepeleri kararıyla yalnız kalırken, Konseyin diğer 14 üyesi işgal altındaki bölgenin İsrail toprağı olmadığı konusunda birleşti.

PARTNERÜnlü oyuncu paylaştı! Kızını gören şaşıp kaldıÜnlü oyuncu paylaştı! Kızını gören şaşıp kaldı
Dünya şokta: Gökdelende yangın!Dünya şokta: Gökdelende yangın!
Bangladeş'te çok katlı binada yangınBangladeş'te çok katlı binada yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye Golan Tepeleri ABD ALTERNATİF ÖNERİ eyalet israil

En Çok Okunan Haberler

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Serdar: Şenol hocamıza herkesin inanması lazım

Serdar: Şenol hocamıza herkesin inanması lazım

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
14 yaşındaki çocuk günde 8 saat oyun oynayarak 200 bin dolar kazanıyor

14 yaşındaki çocuğun kazancı dudak uçuklatıyor!

Dünya şokta: Gökdelende yangın!

Dünya şokta: Gökdelende yangın!

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!

Eşcinsel ilişkiye ve zinaya recm cezası geliyor

Eşcinsel ilişkiye ve zinaya recm cezası geliyor

NASA 100 bin lira maaşla yatacak gönüllüler aranıyor

NASA 100 bin lira maaşla yatacak gönüllüler aranıyor

Olay yaratan 'Damadımın cinsel organı kızımı öldürdü' iddiası!

Olay yaratan 'Damadımın cinsel organı kızımı öldürdü' iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.