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Suriye'de sıcak dakikalar! Füzeler ateşlendi!

DÜNYA HABERLERİ  | 26.12.2018 01:21 | Son Güncelleme

Suriye hava savunma sistemlerinin başkent Şam yakınlarında "düşman hedeflere" ateş açtığı belirtildi. İsrail ordusu da saldırıların ardından Suriye'den uçaksavar füzesi ateşlendiğini iddia etti.

Suriye'de sıcak dakikalar! Füzeler ateşlendi!

SANA haber ajansı, bazı düşman hedeflerinin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu.

İngiltere Merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdülrahman, "İsrail uçaklar tarafından fırlatılan füzelerin Şam'ın güneybatısında ve güneyinde bulunan Hizbullah ya da İran güçlerine ait silah depolarını hedef aldığını" söyledi.

İSRAİL'DEN FÜZE İDDİASI

İsrail ordusu, Suriye'den atılan bir uçaksavar füzesinin hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye tarafından ateşlenen bir uçaksavar füzesi hava savunma sistemimiz tarafından imha edildi." ifadesi kullanıldı.

İsrail tarafında herhangi bir hasar veya can kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, olaya ilişkin daha fazla detaya yer verilmedi.

LÜBNAN'DA İHLAL

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güney bölgelerinde hava sahasını ihlal ettiği bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, yerel saatle 21.50'den itibaren ülkenin güneyindeki en-Nebatiye ve İklim et-Tuffah bölgelerinde İsrail savaş uçakları alçak irtifada gerçekleştirdiği uçuşlarla saldırı imitasyonu yaptı.

Lübnan hava sahasını deniz tarafından ihlal eden İsrail savaş uçakları, ayrıca Sayda ve Sur kentlerine bağlı diğer bölgelerde de aynı şekilde alçak irtifada uçuşlar gerçekleştirdi.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkesinin güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Komutanı General Stefano Del Col ile geçen hafta başkent Beyrut'ta bir araya gelmesinin ardından BM'ye İsrail'in Lübnan'ın hava sahası ve kara suları ihlalleri konusunda sorumluluğunu üstlenmesi çağrısında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
israil uçaksavar füze

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