HABER

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 11:54 | Son Güncelleme

Ailesiyle birlikte Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve Kayseri'ye yerleşen Adem'in para kazanmak için bulduğu ilginç yol, onu sosyal medyanın en çok konuşulan kişilerinden biri haline getirdi.

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Ailesiyle birlikte Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen ve daha sonra Kayseri’ye yerleşen Adem para kazanmak için ilginç bir yol buldu.

Adem’in girişimcilik örneği sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

adem-kayseri-2

Yoğun talep gören bir kahve zincirinde yer bulamayanlar için 1 TL karşılığında boş masa bulan Adem geçimini bu yöntemle sağlıyor. Sosyal medyada da fenomen olan ve binlerce kişi tarafından takip edilen Adem, “Türkiye bize kucak açtı. Burada iş bulmak zor değil. Tesadüf eseri bu olayı keşfettim ve iyi para kazanıyorum. Sosyal medyada da gösterilen ilgi, kazancımı arttırıyor” dedi.

Ancak Adem önceki gün polise şikayet edildi. İfadesi alınan genç girişimci daha sonra serbest bırakıldı. Adem’le ilgili sosyal medyada da binlerce yorum yapıldı. (Gazetevatan)

PARTNERVahşi yaşamın komik canlılarıVahşi yaşamın komik canlıları
İzmir'de 305 kiloluk orkinos tüm zamanların rekoru olduİzmir'de 305 kiloluk orkinos tüm zamanların rekoru oldu
'En görkemli' kaleye ziyaretçi akını'En görkemli' kaleye ziyaretçi akını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adem Suriye Kayseri Türkiye para kazanma sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

Ahmet Hakan'dan 3. Havalimanı soruları: Çalışma Bakanı nerededir?

Ahmet Hakan'dan 3. Havalimanı soruları: Çalışma Bakanı nerededir?

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 32 yorum
BUNLAR İLERİKİ 8/10 YILDA ÜLKENİN BAŞINA BELA OLCAKLAR MANTAR GBİ ÜRÜYORLAR GASP CİNAYET DARP TACİZ OLAYLARI HEP BUNLARDAN ÇIKIYOR BUNLARI ALIP ŞEHİRLERE YERLEŞTİRMEK EN BÜYÜK VATANA İHANETTİR
derhal sınırdışı edilsin.yiğit esad icabına baksın.
Kayserinin havasindan değnekçi olmus cocuk
dikkat ette sende kayserinin havasini alarak degnekci olma havasi sert olur :)
üretime verdiği katkılardan dolayı hem de onu yetiştiren değerli ailesini kutluyorum. maazallah dilenci de olabilirlerdi
bunlarin yüzünden genclerimiz iş bulamiyor cahillik diz boyu
Havaya konuşmakta üstümüze yok, senin gençlerimiz dediğin sanki iş beğeniyor da, üstüne para versen yaptıramazsın böyle birşeyi, mazallah elma telefonlarının beyinleri kaldırmaz bu yükü, ülkeye poh atında nasıl atarsanız atın
şikayet edenler, kendileri daha beter durumlara düşsün inşallah, küçücük çocuğun 1 TL'sine göz dikenler, kendileri o 1 TL'ye muhtaç olsunlar
VALİLİĞE GİT HEMEN VATANDAŞLIK VERİYORLAR. YARIN ÖBÜR GÜNDE ÖZERKLİK ALIRSINIZ
Evet çok büyük bir girişimci hemen ödüllendirin... Ülkenin böyle büyük girişimcilere ihtiyacı var... Girişimciymiş lan alt tarafı müşteriyi boş masaya götürüyor girişimcilik bu....
ak partinin dış politika mucizesi suriyeli kardeşlerimizi kazandık yuppiii
Bu zat bu kadar yetenekliyse bu zekasını Vatanını kurtarmak için kullansa daha iyi olurdu kaçmak yerine
suriyeliler i istemiyoruz gitsinler ... onları getiren le birlikte ...!
Kayseri'nin suyunu içen birisinin girişimci olması gayet normal:)
Adam hemen değnekciliğe temelden girmiş
ülkenin geldiği nokta.
kahvehaneler veya cafeler.genellikle işsiz insanların vakit geçirdikleri yerler.bos masa bulmak ne kadar zor ki bu buluş iyi tutmuş.
Ülkemizin sosyo kültürel yapısı değişmeye başladı. çok değil 10 yıl sonra suriyelileri aldığımıza herkes bin pişman olacak.
Suriyeli kayserilerden uyanık çıktı
Trumph un dedesinin ticaret anlayışı aynısı.Her şey satılıktır.yeterki malı bul .Dede Trumph un mesleğini bir okuyun.
bu iş bulmamış işini kendi yaratmış tebrik etmek lazım azimli olduğu icin
ülkesinden kaçanın ülkeme faydası olmaz. suriyeli istemiyorum.
böyle girişimcilik mi olur , bunlar daha sonra başa bela olur hemen gönderin
İnsanlara yapışıp para istiyor kayseripark starbucks’ın oralarda dolanıyorlar. Sevimli göstermeye çalışmayın halk ve güvenlikçiler çok rahatsız. Bunun gibi onlarcası orada.
kanla alınan toprakları bedava verdik
Yakında İsrail Filistin örneği gibi olmazsak iyidir it gibi ürüyorlar ve yayılıyorlar
devlet zaten bunlara bakmıyor mu ki adamlar yattığı yerden para alıyor bi de gelirlerin üzerine gelir mi katıyorlar hiç bir şey demiyorum
gençlik ne istiyor, az iş yapayım, çok para kazanayım. yok öyle bir dünyaaa
DRFOL GİT KENDİ ULKENE 1071 YİLİNDAN BERİ BURALARDAYİZ. SENİ VE SENİN GİBİLERİ İSTEMİYORUZ !!!!
kayseri de bir bakkal Türk bakkalı afişi astı bugün bununda haberini yapın her yer suriyeli
demiruysal bunlardan komşun olsun ister miydin???
iyi yapıomus aferın
Diğer Haberler
Yemek Sepeti'ne neden girilemiyor? Yemek Sepeti'nden açıklama

Yemek Sepeti'ne neden girilemiyor? Yemek Sepeti'nden açıklama

TSK son dakika duyurdu: Murat Akdoğan öldürüldü

TSK son dakika duyurdu: Murat Akdoğan öldürüldü

İzmir'de 305 kiloluk orkinos tüm zamanların rekoru oldu

İzmir'de 305 kiloluk orkinos tüm zamanların rekoru oldu

Akılalmaz ifade: Cinsel organım istem dışı görünmüş olabilir

Akılalmaz ifade: Cinsel organım istem dışı görünmüş olabilir

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

TSK eğitim fotoğrafları paylaştı! Sosyal medyada büyük ilgi

TSK eğitim fotoğrafları paylaştı! Sosyal medyada büyük ilgi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.