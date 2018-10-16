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Suriye’den ‘Sınır Kapılarıyla’ Mesaj

16.10.2018 10:14 | Son Güncelleme

Suriye, Ürdün sınırıyla, İsrail’in Golan Tepeleri’yle arasındaki iki önemli geçiş noktasını yeniden açtı.

Suriye’den ‘Sınır Kapılarıyla’ Mesaj

Ürdün’le açılan Nasib sınır geçişinin iki ülke arasında ticareti canlandırması umuluyor. Suriye’nin İsrail işgalindeki Golan Tepeleri’yle olan sınır geçiş noktası Kuneytra’nın açılması ise dört yıl önce bölgeyi terk eden BM gözlemcilerinin geri dönmesini sağlayacak.

Açılış Suriye hükümetinin yedi yıl süren iç savaştan zaferle çıktığı mesajını da iletmesi açısından sembolik olarak değerlendiriliyor. Ürdün’le açılan sınır geçişi ise Suriye’nin dış dünyayla ticari bağlantısını sağlayacak olması açısından hayati önem taşıyor.

“HEDEF TOPRAKLARIN TÜMÜNÜ KONTROL ETMEK”

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, “Zaferin meyvelerini toplamaya başladık” ifadelerini kullandı ve esas zaferin hükümetin toprakların tamamında kontrolü yeniden ele geçirmesiyle geleceğini söyledi. Suriye’nin kuzeyinde İdlib’in de aralarında olduğu bazı bölgeler hala isyancıların kontrolünde.

Muallim, Şam’da Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi’yle biraraya geldi.

Caferi de düzenlenen ortak basın toplantısında “Kimse Suriye’yi marjinalize edemez” ifadelerini kullandı.

22 Üyeli Arap Birliği, 2011’de başlayan iç savaşın ardından Suriye’nin üyeliğini dondurmuş, bunu Şam’a uygulanan yaptırımlar takip etmişti.

Uluslararası ve bölgesel güçlerin de müdahil olduğu iç savaşta yaklaşık 450 bin Suriyeli hayatını kaybetti.

Rusya ve İran’ın askeri desteğiyle Suriye hükümeti son iki yılda büyük şehirler de olmak üzere kaybettiği toprakları geri kazandı.

Muallim, Suriye hükümetinin kontrolü dışındaki bölgeleri geri almak için mücadele edeceğini söyledi. Muallim hükümetin ülkenin Kürtler’in kontrolündeki petrol zengini doğu bölgelerinden vazgeçmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

“YENİ HEDEF FIRAT'IN DOĞUSU”

Muallim, kuzey batıdaki İdlib’i isyancılardan temizledikten sonra Fırat’ın doğu yakasının hükümetin yeni hedefi olacağını da sözlerine ekledi.

Rusya ve Türkiye arasında İdlib konusunda geçen ay varılan mutabakatla askerden arındırılmış bölge oluşturulması ve 3 milyon kişinin yaşadığı vilayette ateşkes yapılması kararlaştırılmıştı. Muallim, Rusya’ya Türkiye ve Suriye’deki muhalif silahlı güçlerin anlaşmanın kendi payına düşen kısmına uyup uymadığını değerlendirmesi için zaman tanıyacağını kaydetti.

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Suriye sınır kapısı mesaj Ürdün Sınırı Golan Tepeleri

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