Suriye’den ‘Sınır Kapılarıyla’ Mesaj

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, “Zaferin meyvelerini toplamaya başladık” ifadelerini kullandı ve esas zaferin hükümetin toprakların tamamında kontrolü yeniden ele geçirmesiyle geleceğini söyledi. Suriye’nin kuzeyinde İdlib’in de aralarında olduğu bazı bölgeler hala isyancıların kontrolünde.

Açılış Suriye hükümetinin yedi yıl süren iç savaştan zaferle çıktığı mesajını da iletmesi açısından sembolik olarak değerlendiriliyor. Ürdün’le açılan sınır geçişi ise Suriye’nin dış dünyayla ticari bağlantısını sağlayacak olması açısından hayati önem taşıyor.

Ürdün’le açılan Nasib sınır geçişinin iki ülke arasında ticareti canlandırması umuluyor. Suriye’nin İsrail işgalindeki Golan Tepeleri’yle olan sınır geçiş noktası Kuneytra’nın açılması ise dört yıl önce bölgeyi terk eden BM gözlemcilerinin geri dönmesini sağlayacak.

22 Üyeli Arap Birliği, 2011’de başlayan iç savaşın ardından Suriye’nin üyeliğini dondurmuş, bunu Şam’a uygulanan yaptırımlar takip etmişti.

Uluslararası ve bölgesel güçlerin de müdahil olduğu iç savaşta yaklaşık 450 bin Suriyeli hayatını kaybetti.

Rusya ve İran’ın askeri desteğiyle Suriye hükümeti son iki yılda büyük şehirler de olmak üzere kaybettiği toprakları geri kazandı.

Muallim, Suriye hükümetinin kontrolü dışındaki bölgeleri geri almak için mücadele edeceğini söyledi. Muallim hükümetin ülkenin Kürtler’in kontrolündeki petrol zengini doğu bölgelerinden vazgeçmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

“YENİ HEDEF FIRAT'IN DOĞUSU”

Muallim, kuzey batıdaki İdlib’i isyancılardan temizledikten sonra Fırat’ın doğu yakasının hükümetin yeni hedefi olacağını da sözlerine ekledi.

Rusya ve Türkiye arasında İdlib konusunda geçen ay varılan mutabakatla askerden arındırılmış bölge oluşturulması ve 3 milyon kişinin yaşadığı vilayette ateşkes yapılması kararlaştırılmıştı. Muallim, Rusya’ya Türkiye ve Suriye’deki muhalif silahlı güçlerin anlaşmanın kendi payına düşen kısmına uyup uymadığını değerlendirmesi için zaman tanıyacağını kaydetti.

