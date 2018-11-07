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Suriye'den taciz ateşi! Anında karşılık verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 10:02 | Son Güncelleme

Suriye’nin Haseke kentine bağlı Rasulayn’dan, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine taciz ateşinde bulunan terör örgütü PKK/PYD mensubu 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye'den taciz ateşi! Anında karşılık verildi

Ceylanpınar sınırında görevli askerlere yönelik Rasulayn kentindeki makarna fabrikasından, Türkiye tarafına terör örgütü PKK/PYD mensubu teröristler tarafından taciz ateşi yapıldı. Kimsenin yaralanmadığı taciz ateşenin ardından harekete geçen sınırdaki askerler, angajman kuralları gereği ateşe anında karşılık verildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Güvenlik güçlerinin verdiği karşılıkla taciz ateşinde bulunan 1 terörist etkisiz hale getirilirken, sınırda önlemler artırıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Şanlıurfa TACİZ ATEŞİ PKK

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
El insaf.taciz yokken de Türkiye devamlı top atışı yapıyor.hırsızın minareye kılıf araması gibi.bari yalan haber yapmayın.oxford üniversitesi ne kadar haklıymış
ŞİMDİ ÇIKAR K.K ONLAR ORDA PİKNİK YAPIYORDU DER
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