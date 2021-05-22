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Suriye'den Türkiye'ye geldi! Şanlıurfa ve Mardin'de toz bulutu hayatı felç etti!

22.05.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye üzerinden gelen toz fırtınası Şanlıurfa ve Mardin'de etkili olurken Diyarbakır, Batman, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt ve Şırnak çevrelerini de etkisi altına alması bekleniyor.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye üzerinden gelen toz bulutu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin azaldığı ilçede gökyüzü kızıl renge büründü.

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Görüş mesafesinin azaldığı ilçede sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar toz bulutu nedeniyle nefes almakta zorlanılırken, esnaf ise çareyi iş yerlerini kapatmakta buldu. Öte yandan Akçakale ve Harran ilçeleri de toz bulutuna teslim oldu.

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MARDİN'DE DE ETKİLİ OLUYOR

Mardin'de de toz fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. Toz taşınımı nedeniyle özellikle kent merkezinde ve Suriye sınırındaki bazı ilçelerde zaman zaman görüş mesafesi düştü. Görüş mesafesinin azalması dolayısıyla hareket halindeki araçlar sis farını açtı.

Hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyaran yetkililer, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısında bulundu.

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METEOROLOJİ İL İL UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Türkiye'nin Güneydoğu kesimlerinde dün gece başlayan toz taşınımı hadisesinin bugün de Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt ve Şırnak çevrelerinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Sıcaklıklar düşecek, yağmur ve toz taşınımı gelecek (22 Mayıs Cumartesi hava durumu)Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Sıcaklıklar düşecek, yağmur ve toz taşınımı gelecek (22 Mayıs Cumartesi hava durumu)

(DHA - AA)

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Anahtar Kelimeler:
Mardin Şanlıurfa

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