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  4. Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist tutuklandı

Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist tutuklandı

11.03.2021 21:04 | Son Güncelleme:
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Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist tutuklandı

Mardin hudut hattından Türkiye'ye girmeye çalışan, 2 DEAŞ'lı terörist tutuklandı. Suriye'den ülkeye girmeye çalışırken yakalanan 2'si DEAŞ'lı 3 kişinin Mardin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Yakalanan A.S.A'nın 2017'de Suriye'nin Hama kampında 1 ay süre ile silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, daha sonra Rakka ve Deyrizor bölgesinde terör örgütünde savaşçı olarak görev aldığı, M.İ.İ'nin ise 2016'da terör örgütüne katıldığı, Deyrizor bölgesinde 6 ay sağlık ve ideolojik eğitim aldığı daha sonra aynı bölgedeki hastanelerde örgüt içinde 2 yıl sağlıkçı olarak görev yaptığı tespit edildi.

İKİSİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S.A. ve M.İ.İ. "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

Ülkeye girmeye çalışan diğer kişi de sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan Suriye'den yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken yakalanan 13 kişi jandarmadaki işlemleri tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye Mardin DEAŞ

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