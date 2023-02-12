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Suriye'den Türkiye'ye yeni göç dalgası iddiaları gündem olmuştu! Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yalanlama geldi

12.02.2023 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'den Türkiye'ye yönelik yeni göç dalgası olduğuna ilişkin iddialar son günlerde gündem olmuştu. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Dolaşıma sokulan paylaşımlar yalan ve hayal ürünüdür" denildi.

Suriye'den Türkiye'ye yeni göç dalgası iddiaları gündem olmuştu! Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yalanlama geldi

Suriye'den Türkiye'ye yönelik yeni göç dalgası olduğuna ilişkin iddialar sosyal medyada çok konuşuluyordu. Konuyla ilgili açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye’den ülkemize yönelik yeni bir göç dalgasının olduğuna ilişkin sosyal medyada sorumsuzca dolaşıma sokulan paylaşımlar yalan ve hayal ürünüdür. Bu paylaşımlara ve iddia sahiplerine itibar edilmemelidir."


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Anahtar Kelimeler:
suriye göç

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