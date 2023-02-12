Suriye'den Türkiye'ye yeni göç dalgası iddiaları gündem olmuştu! Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yalanlama geldi

Suriye'den Türkiye'ye yönelik yeni göç dalgası olduğuna ilişkin iddialar sosyal medyada çok konuşuluyordu. Konuyla ilgili açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye’den ülkemize yönelik yeni bir göç dalgasının olduğuna ilişkin sosyal medyada sorumsuzca dolaşıma sokulan paylaşımlar yalan ve hayal ürünüdür. Bu paylaşımlara ve iddia sahiplerine itibar edilmemelidir."

Suriye’den ülkemize yönelik yeni bir göç dalgasının olduğuna ilişkin sosyal medyada sorumsuzca dolaşıma sokulan paylaşımlar yalan ve hayal ürünüdür.

Bu paylaşımlara ve iddia sahiplerine itibar edilmemelidir. — Göç İdaresi Başkanlığı (@Gocidaresi) February 12, 2023



