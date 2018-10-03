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Suriye'den Türkiye'ye 'tek şartlı' mesaj

03.10.2018 09:57 | Son Güncelleme

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Ankara ile "gelecekte ilişkileri normalleştirmenin gerekli" olduğunu ancak bunun için Türkiye'nin Suriye'deki askerlerini çekmesinin şart olduğunu söyledi.

Suriye'den Türkiye'ye 'tek şartlı' mesaj

Suriye Dışişleri Bakanı Velid el Muallim, Lübnan televizyonu El Mayadin'e verdiği röportajda, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AFP'nin haberine göre, Suriyeli bakan Muallim, Türkiye ile "gelecekte ilişkileri normalleştirmenin gerekli" olduğunu söyledi. Ancak Muallim, bunun gerçekleşmesi için Türkiye'nin öncelikle Suriye'deki askerlerini çekmesi gerektiğini belirtti.

Muallim röportajda Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül'de Soçi'de imzalanan İdlib anlaşmasına da değindi. Suriye resmi haber ajansı SANA, Muallim'in Lübnan kanalına "Türkiye'nin tüm yükümlülüklerini yerine getirebileceğine inanıyoruz. Çünkü İdlib'deki tüm teröristlerin isimlerini biliyorlar ve bunların hepsi Türk istihbaratının talimatlarına tabi" dediğini aktardı.

Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşmanın Şam ile Moskova'nın konuya ilişkin koordineli çalışmasının ardından imzalandığını hatırlatan Muallim, bu mutabakatın "İdlib'in özgürleştirilmesi yönünde atılan bir adım olmasını ümit ettiklerini" belirtti.

SON TARİH 15 EKİM

Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakat, İdlib’in sınırlarında 15-20 kilometre derinliğinde, silahlardan arındırılmış bir bölge kurulmasını öngörüyor. Anlaşmaya göre, muhalifler ve sivillerin kalması beklenen bu bölgeden 15 Ekim'e kadar "tüm radikal terörist gruplar" çıkarılacak. Silahlardan arındırılmış bölgenin güvenliği için Rusya ile Türkiye, ortak ve eş güdümlü olarak devriye görevi yapacak.

Suriye Dışişleri Bakanı Muallim, İdlibli savaşçıların kalmasına izin verileceğini, diğer bölgelerden gelenlerin evlerine döneceğini, yabancıların ise Türkiye üzerinden ülkeyi terk edeceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye ilişkileri iyileştirme Dışişleri Velid Muallim Türkiye

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