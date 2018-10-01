HABER

Suriye'den yeşil ışık: Türkiye halleder

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2018 10:36 | Son Güncelleme

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, 17 Eylül’de Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib anlaşmasıyla ilgili konuştu.Muallim, “Türkiye orada kimin kim olduğunu çok iyi biliyor. Silahtan arındırılmış tampon bölge konusunu çözüme kavuşturacağını düşünüyoruz” dedi.

Suriye'den yeşil ışık: Türkiye halleder

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, 17 Eylül’de Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib anlaşmasıyla ilgili konuştu.

Muallim, “Türkiye orada kimin kim olduğunu çok iyi biliyor. Silahtan arındırılmış tampon bölge konusunu çözüme kavuşturacağını düşünüyoruz” dedi. BM Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta Rus “Russia Today” TV kanalına konuşan Muallim, “Türkiye’nin ilân edilen silahlardan arındırılmış tampon bölgeyle ilgili üzerine düşen görevi yerine getirerek Nusra militanlarını çıkartabileceğini düşünüyoruz. Çünkü İdlib’e gelenler zamanında buraya Türkiye üzerinden geldi. Dolayısıyla Türkiye burada kimin kim olduğunu iyi biliyor. Geldikleri yere dönmeleri de doğal gelişme olur” ifadelerini kullandı.

S-300 FÜZELERİ

Aynı açıklamasında Rusya’nın Şam yönetimine S-300 uzun menzilli hava savunma sistemleri vermesini de yorumlayan Velid Muallim, “Bilindiği üzere S-300 saldırı değil savunma silahı. Elimizde bu silahın bulunması savaşı kızıştıracak faktör değil” dedi.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Makedonya'da referanduma katılım düşükMakedonya'da referanduma katılım düşük
Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntüEndonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye Türkiye İdlib Rusya Muallim S-300

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Şanlıurfa Valisi Suriyelilere seslendi: Misafirliğin gereğini bilin

Şanlıurfa Valisi Suriyelilere seslendi: Misafirliğin gereğini bilin

Buse Terim fotoğrafına gelen çirkin yorumlara isyan etti! Hadise'den destek geldi

Buse Terim fotoğrafına gelen çirkin yorumlara isyan etti! Hadise'den destek geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Komşu ülkeyi sırtından hançerleyen.Oranın petrolünü çalan...Dünyanın en azılı teröristlerini oraya yığıp emevi camii nde namaz kılma rüyasına düşen Erdoğan şimdi bu demeçlerle rezil rüsva oluyor..Utanmadan ben dünya lideriyim diyor
ne yapsak acaba erdogani indirip annenimi getirsek basa belki her isi savasmadan ugrasmadan halleder miki miki...
Komşu Suriyeyi sırtından hançerleyen..oranın petrolünü çalan ...
BM ne hikmetse diktatör kendi halkını acımasız şekilde bombalayanlara onay vermiş oldu
Diğer Haberler
6 yaşındaki çocuğa tecavüz eden pedofili çırılçıplak halde böyle yakalandı

6 yaşındaki çocuğa tecavüz eden pedofili çırılçıplak halde böyle yakalandı

NASA’dan korkutan açıklama: Hızla yaklaşıyor!

NASA’dan korkutan açıklama: Hızla yaklaşıyor!

ABD savaş gemisi 'yasak deniz'e girdi!

ABD savaş gemisi 'yasak deniz'e girdi!

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

İtiraf ABD yönetiminden geldi: Ben de tacize uğradım

İtiraf ABD yönetiminden geldi: Ben de tacize uğradım

Tsunaminin vurduğu Palu neredeyse haritadan silindi

Tsunaminin vurduğu Palu neredeyse haritadan silindi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.