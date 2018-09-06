Suriye'den zamanı manidar açıklama: ABD'nin yardımıyla imha edildi

'International Life' dergisine konuşan Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Suriye hükümetinin sahip olduğu kimyasal silah cephaneliğinin tamamının ABD'nin de yardımıyla yok edildiğini belirtti.

''Suriye'nin hiç kimyasal silahı olmadığını teyit etmek isterim'' diyen Muallim şöyle devam etti:

''Suriye Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (KSYÖ/OPCW) üye olur olmaz silahlar da imha edildi. ABD donanmasının savaş gemileri, Suriye'nin tüm kimyasal malzemelerini ve silahlarını alıp götürdü. Akdeniz'de bunların imha süreci gerçekleştirildi.''

Öncesinde Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye savaşının başından beri olduğu gibi yine cihatçıların Suriye hükümetinin kimyasal saldırı düzenlediği iddiasıyla İdlib'de provokasyon yaratmaya yönelik mizansen hazırladığı uyarısı yaptı. Nitekim nisanda Duma'da kimyasal saldırı iddiaları üzerinden Suriye hükümeti hedeflerini vurmuş olan ABD, İngiltere ve Fransa yönetimlerinden ''Esad İdlib'de kimyasal saldırı düzenlerse saldırırız'' mealinde bir dizi açıklama geldi.