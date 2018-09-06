Suriye'den zamanı manidar açıklama: ABD'nin yardımıyla imha edildi

'International Life' dergisine konuşan Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Suriye hükümetinin sahip olduğu kimyasal silah cephaneliğinin tamamının ABD'nin de yardımıyla yok edildiğini belirtti.
''Suriye'nin hiç kimyasal silahı olmadığını teyit etmek isterim'' diyen Muallim şöyle devam etti:
''Suriye Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (KSYÖ/OPCW) üye olur olmaz silahlar da imha edildi. ABD donanmasının savaş gemileri, Suriye'nin tüm kimyasal malzemelerini ve silahlarını alıp götürdü. Akdeniz'de bunların imha süreci gerçekleştirildi.''
Öncesinde Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye savaşının başından beri olduğu gibi yine cihatçıların Suriye hükümetinin kimyasal saldırı düzenlediği iddiasıyla İdlib'de provokasyon yaratmaya yönelik mizansen hazırladığı uyarısı yaptı. Nitekim nisanda Duma'da kimyasal saldırı iddiaları üzerinden Suriye hükümeti hedeflerini vurmuş olan ABD, İngiltere ve Fransa yönetimlerinden ''Esad İdlib'de kimyasal saldırı düzenlerse saldırırız'' mealinde bir dizi açıklama geldi.
2013'TE BATI KOALİSYONU, DOĞRUDAN SURİYE SAVAŞININ EŞİĞİNDEN DÖNDÜ
Ağustos 2013'te ABD ve Suudi destekli cihatçıların üslendiği Şam'ın Doğu Guta bölgesine kimyasal saldırı düzenlendiği iddiaları patlak vermişti.
''Kimyasal kırmızı çizgimizdir'' açıklamalarının ardından gelen bu haberlerle köşeye sıkışan dönemin ABD Başkanı Barack Obama yine de Suriye'ye saldırmaktan vazgeçerken Moskova Suriye hükümetinin tüm kimyasal silahlarının imha edilmesini önermişti.
KİMYASAL İMHA SÜRECİNİ KSYÖ YÖNETTİ
Devreye giren KSYÖ, Suriye hükümetinin kabul etmesiyle ülkeye girdi ve kimyasal silahların döküm ve imha işlemine başladı.
Kimyasalların tümüyle imha edilmelerine ABD ve Rusya yardım etti. Ekim 2013'te Nobel Barış Ödülü'ne KSYÖ'nün layık görüldüğü açıklandı.
Bugün hala ABD'nin kendi cephaneliklerinde binlerce ton kimyasal silah bulunuyor.
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