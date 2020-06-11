Suriye Devlet Başkanı Esad, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2016'dan bu yana Başbakanlık koltuğunda olan İmad Hamis'i görevden aldı.

Esad'ın, Hamis'in yerine, gelecek ay düzenlenecek genel seçimlere ve yeni hükümet kurulana kadar Hüseyin Arnuş'u atadığı bildirildi.

Bu ani kararı duyuran Suriye resmi medyası, gerekçesine dair ayrıntıya yer vermedi. Ancak ülkedeki ekonomik krizin ve Suriye yerel para biriminin değer kaybetmesinin kararda rol oynadığı belirtiliyor.

İdlib doğumlu Arnuş ülkedeki su kaynaklarından sorumlu bakan olarak kabinede yer alıyordu. Arnuş, Deyr ez Zor valiliği dahil hükümet içinde birçok farklı üst düzey görevde bulundu.

Suriye para biriminin değer kaybına uğraması fiyat artışlarına neden oldu.

Ekonomik şartların kötüleşmesi nedeniyle Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda'da dört gündür protestoların devam ettiği belirtiliyor. Çarşamba günü ise kentte hükümet yanlılarının gösterisi oldu.

Süveyda hükümetin kontrolünde. Burada yaşayan Dürzilerin, Esad'ın devrilmesi halinde dini azınlıkların hedef alınacağı kaygısıyla bugüne dek Esad'a sadık kaldıkları belirtiliyor.