HABER

Suriye Devlet Televizyonu: ‘Şam Yakınları İsrail Yönünden Hedef Alındı’

17.05.2019 23:52 | Son Güncelleme

Suriye Devlet Televizyonu başkent Şam yakınlarında birden fazla patlama sesi duyulduğunu, “İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri tarafından ateşlendiği tespit edilen düşman hedeflerinin vurulduğunu” duyurdu

Suriye Devlet Televizyonu: ‘Şam Yakınları İsrail Yönünden Hedef Alındı’

Suriye Devlet Televizyonu başkent Şam yakınlarında birden fazla patlama sesi duyulduğunu, “İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri tarafından ateşlendiği tespit edilen düşman hedeflerinin vurulduğunu” duyurdu.

Suriye Devlet Televizyonu’na göre, Suriye hava savunma sistemleri işgal altındaki bölge yönünden bazı cisimleri tespit etti. Devlet televizyonuna konuşan askeri bir kaynağa göre hava savunma sistemi bu hedeflerin bazılarını etkisiz hale getirdi.

Suriye Devlet Televizyonu o ana ait olduğunu iddia ettiği görüntüleri yayınladı. Haberde can ya da mal kaybı olduğuna ilişkin bir bilgi yer almadı.

Suriyeli muhaliflere yakın olduğu bilinen merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü Suriye’nin başkenti Şam’ın güneybatısında üç patlama meydana geldiğini duyurdu. Örgüt patlamaların İsrail’in hava saldırılarından mı yoksa karadan karaya füzelerden kaynaklanıp kaynaklanmadığının net olmadığını belirtti.

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün başında bulunan Rami Abdurrahman Associated Press haber ajansına konuştu, İran ve onun desteklediği Lübnan Hizbullah’ına ait depoların ve hedeflerin bulunduğu Kiswa bölgesinin vurulduğunu söyledi.

İsrail’den konuyla ilgili açıklama gelmedi. Ancak İsrail daha önce Suriye içersinde sahada Esat rejimine destek veren İran’ın da bölgedeki müttefiklerinden Hizbullah’a ait hedefleri vurmuş, son aylarda yaptığı benzer saldırıları doğrulayan açıklamalar yapmaktan kaçınmamıştı.

Geçtiğimiz ay Suriye Devlet Televizyonu ve Ajansı SANA Suriye’nin merkezinde askeri bir noktaya İsrail tarafından düzenlenen saldırıda altı askerin öldüğünü iddia etmişti.

İran Şam’ın müttefiki ve sekiz yıldır devam eden Suriye iç savaşında Esat rejimi güçlerine maddi destek sağlamış, maddi destek ve danışman göndermişti.

İsrail İran’ı ulusal güvenlik tehdidi olarak görüyor ve sınırlarında İran’ın varlığını tolare etmeyeceğinin mesajını veriyor.

PARTNERBacak inceltmek için ne yapmalı?Bacak inceltmek için ne yapmalı?
İzmir’de 'Demokrasi Nöbeti' Sürüyor İzmir’de 'Demokrasi Nöbeti' Sürüyor 
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye Yargı YoluEski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye Yargı Yolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Üniversiteye baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Üniversiteye baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Saadet Partisinden "23 Haziran" seçimi açıklaması

Saadet Partisinden "23 Haziran" seçimi açıklaması

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

BM duyurdu: En büyük korkumuz gerçekleşiyor

BM duyurdu: En büyük korkumuz gerçekleşiyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması!

Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüzyılın anlaşması! Yeni Filistin devleti kurulacak!

Yüzyılın anlaşması! Yeni Filistin devleti kurulacak!

Rusya'dan açıklama: Türk askeri geliyor!

Rusya'dan açıklama: Türk askeri geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çin'den ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

Çin'den ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

BM'den flaş açıklama: En büyük korkumuz gerçekleşiyor

BM duyurdu: En büyük korkumuz gerçekleşiyor

'ABD'nin kuklası olmayan demokrat' muhaliflerle görüşüyoruz

'ABD'nin kuklası olmayan demokrat' muhaliflerle görüşüyoruz

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

ABD, Türkiye'den çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50'lik vergiyi yüzde 25'e indirdi

ABD, Türkiye'den çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50'lik vergiyi yüzde 25'e indirdi

Trump göçmenlik reform teklifini açıkladı

Dünya merakla bekliyordu! Trump planını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.