Suriye Devlet Televizyonu: ‘Şam Yakınları İsrail Yönünden Hedef Alındı’

Suriye Devlet Televizyonu başkent Şam yakınlarında birden fazla patlama sesi duyulduğunu, “İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri tarafından ateşlendiği tespit edilen düşman hedeflerinin vurulduğunu” duyurdu.
Suriye Devlet Televizyonu’na göre, Suriye hava savunma sistemleri işgal altındaki bölge yönünden bazı cisimleri tespit etti. Devlet televizyonuna konuşan askeri bir kaynağa göre hava savunma sistemi bu hedeflerin bazılarını etkisiz hale getirdi.
Suriye Devlet Televizyonu o ana ait olduğunu iddia ettiği görüntüleri yayınladı. Haberde can ya da mal kaybı olduğuna ilişkin bir bilgi yer almadı.
Suriyeli muhaliflere yakın olduğu bilinen merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü Suriye’nin başkenti Şam’ın güneybatısında üç patlama meydana geldiğini duyurdu. Örgüt patlamaların İsrail’in hava saldırılarından mı yoksa karadan karaya füzelerden kaynaklanıp kaynaklanmadığının net olmadığını belirtti.
Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün başında bulunan Rami Abdurrahman Associated Press haber ajansına konuştu, İran ve onun desteklediği Lübnan Hizbullah’ına ait depoların ve hedeflerin bulunduğu Kiswa bölgesinin vurulduğunu söyledi.
İsrail’den konuyla ilgili açıklama gelmedi. Ancak İsrail daha önce Suriye içersinde sahada Esat rejimine destek veren İran’ın da bölgedeki müttefiklerinden Hizbullah’a ait hedefleri vurmuş, son aylarda yaptığı benzer saldırıları doğrulayan açıklamalar yapmaktan kaçınmamıştı.
Geçtiğimiz ay Suriye Devlet Televizyonu ve Ajansı SANA Suriye’nin merkezinde askeri bir noktaya İsrail tarafından düzenlenen saldırıda altı askerin öldüğünü iddia etmişti.
İran Şam’ın müttefiki ve sekiz yıldır devam eden Suriye iç savaşında Esat rejimi güçlerine maddi destek sağlamış, maddi destek ve danışman göndermişti.
İsrail İran’ı ulusal güvenlik tehdidi olarak görüyor ve sınırlarında İran’ın varlığını tolare etmeyeceğinin mesajını veriyor.
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