Suriye Devlet Televizyonu: ‘Şam Yakınları İsrail Yönünden Hedef Alındı’

Suriye Devlet Televizyonu başkent Şam yakınlarında birden fazla patlama sesi duyulduğunu, “İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri tarafından ateşlendiği tespit edilen düşman hedeflerinin vurulduğunu” duyurdu.

Suriye Devlet Televizyonu’na göre, Suriye hava savunma sistemleri işgal altındaki bölge yönünden bazı cisimleri tespit etti. Devlet televizyonuna konuşan askeri bir kaynağa göre hava savunma sistemi bu hedeflerin bazılarını etkisiz hale getirdi.

Suriye Devlet Televizyonu o ana ait olduğunu iddia ettiği görüntüleri yayınladı. Haberde can ya da mal kaybı olduğuna ilişkin bir bilgi yer almadı.

Suriyeli muhaliflere yakın olduğu bilinen merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü Suriye’nin başkenti Şam’ın güneybatısında üç patlama meydana geldiğini duyurdu. Örgüt patlamaların İsrail’in hava saldırılarından mı yoksa karadan karaya füzelerden kaynaklanıp kaynaklanmadığının net olmadığını belirtti.

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün başında bulunan Rami Abdurrahman Associated Press haber ajansına konuştu, İran ve onun desteklediği Lübnan Hizbullah’ına ait depoların ve hedeflerin bulunduğu Kiswa bölgesinin vurulduğunu söyledi.