Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faisal Mekdad, Kürtlerle diyalogdan başka alternatifin olmadığını söyledi.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faisal Mekdad yaptığı açıklamada, Türkiye’nin olası operasyonuna karşı Kürt gruplarla iletişim kurduklarını duyurarak, "Kürtlerle diyalogdan başka alternatif yok" dedi. Bakan Yardımcısı Mekdad ayrıca, ülkedeki yabancı güçlerin çekileceğinden de emin olduğunu söyledi.

Suriye medyasındaki haberlere göre, Aralık ayında PKK/YPG’liler, ABD birliklerinin bölgeden çekilmesi karşısında Türkiye’nin bölgeye girme tehdidi konusunda Şam’dan yardım istemişti. Sonrasında ise Suriye hükümeti Münbiç’e askeri birlik göndermişti.

