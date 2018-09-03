Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: İdlib'de Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz ama...

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, İdlib'e yönelik olarak planlanan harekâtın bölgeyi cihatçı gruplardan temizlemeyi hedeflediğini söyledi ve uluslararası aktörlerin bu çabayı Suriye'nin egemenlik hakkı olarak tanıması gerektiğini ifade etti ve "İdlib'de Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz ama Türkler İdlib'in Suriye toprağı olduğunu anlamalı" dedi.

Rusya'nın resmi yayıncı kuruluşlarından Russia Today'e bir mülakat veren Muallim, "İdlib'in geleceğinin 7 Eylül'de Tahran'da gerçekleştirilecek olan Türkiye, İran ve Rusya zirvesinde netleşeceğini ifade etti.

Tahran zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla gerçekleştirilecek ve zirvenin ana gündem maddesinin İdlib olması bekleniyor.

Suriye ordusuna askeri destek veren Rusya, yaklaşık 3 milyon sivilin yaşadığı İdlib'deki Hayat Tahrir el Şam gibi unsurları 'terörist gruplar' olarak niteliyor ve bölgeye yönelik operasyonun gerekliliğinden bahsediyor.