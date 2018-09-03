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Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: İdlib'de Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz ama...

03.09.2018 10:49 | Son Güncelleme

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, İdlib'e yönelik olarak planlanan harekâtın bölgeyi cihatçı gruplardan temizlemeyi hedeflediğini söyledi ve uluslararası aktörlerin bu çabayı Suriye'nin egemenlik hakkı olarak tanıması gerektiğini ifade etti ve "İdlib'de Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz ama Türkler İdlib'in Suriye toprağı olduğunu anlamalı" dedi.

Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: İdlib'de Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz ama...

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, İdlib'e yönelik olarak planlanan harekâtın bölgeyi cihatçı gruplardan temizlemeyi hedeflediğini söyledi ve uluslararası aktörlerin bu çabayı Suriye'nin egemenlik hakkı olarak tanıması gerektiğini ifade etti ve "İdlib'de Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz ama Türkler İdlib'in Suriye toprağı olduğunu anlamalı" dedi.

Rusya'nın resmi yayıncı kuruluşlarından Russia Today'e bir mülakat veren Muallim, "İdlib'in geleceğinin 7 Eylül'de Tahran'da gerçekleştirilecek olan Türkiye, İran ve Rusya zirvesinde netleşeceğini ifade etti.

Tahran zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla gerçekleştirilecek ve zirvenin ana gündem maddesinin İdlib olması bekleniyor.

Suriye ordusuna askeri destek veren Rusya, yaklaşık 3 milyon sivilin yaşadığı İdlib'deki Hayat Tahrir el Şam gibi unsurları 'terörist gruplar' olarak niteliyor ve bölgeye yönelik operasyonun gerekliliğinden bahsediyor.

Türkiye ise hedef gözetmeksizin İdlib'e yönelik bir harekâtın başlamasının büyük bir insani felakete dönüşeceği uyarısını yapıyor ve siyasi çözüm yollarının aranması gerektiğini vurguluyor.

Birleşmiş Milletler de İdlib'e düzenlenecek bir harekâtın sonucunda Türkiye sınırına 1 milyona yakın mültecinin akın edebileceğini ifade ediyor.

MUALLİM: KÜRT KARDEŞLERİMİZ SURİYE'NİN BİR PARÇASIDIR

ABD'nin desteğiyle Suriye'nin kuzeydoğusunu kontrol eden ve omurgasını Kürt silahlı gücü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) geleceğine de değinen Suriye Dışişleri Bakanı, 'Washington'un güvenilmez bir ortak olduğu' uyarısında bulundu:

"Kürt kardeşlerimize Suriye'nin bir parçası olduklarını söylüyoruz. Onlar da Suriye vatandaşı. ABD ne vadederse etsin, son bir yüzyılda uluslararası güçlere sırtlarını dayamanın nasıl sonuçlar verdiğine, nasıl yüzüstü bırakıldıklarına dönüp bakmalılar."

Kürt gruplarla diyaloğa açık olduklarını ifade eden Muallim, "Kültürel ve tarihsel bir takım talepleri inceliyoruz ve bu talepleri dikkate almaya hazırız. Ancak Suriye'nin kırmızı çizgileri de var. Bu kırmızı çizgilere toprak bütünlüğü ve egemenliği de dahildir. Bölücülüğe izin vermeyiz. Federalizme izin vermeyiz. Önceliğimiz diyaloğu başlatıp ortak bir anlayışa ulaşmak" yorumunu yaptı.

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Suriye Türkiye İdlib Muallim Harekat Rusya cihat İRAN

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