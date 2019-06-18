HABER

Suriye Dışişleri Bakanı: Suriye ve Türkiye arasında çatışma istemiyoruz

18.06.2019 09:55 | Son Güncelleme

Suriye Dışişleri Bakanı Muallim, "Suriye ve Türkiye arasında çatışma istemediklerini" söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanı: Suriye ve Türkiye arasında çatışma istemiyoruz

İdlib'deki Türk gözlem noktalarına son günlerde saldırı düzenlenmişti.Resmi iş ziyareti için Çin’de bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Suriye’deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Çinli mevkidaşı Wang Yi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Muallim, "Suriye ve Türkiye arasında çatışma istemediklerini" söyledi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Muallim’in Çin ziyaretinde "iki ülke arasındaki ilişkilerin ve bu ilişkileri muhtelif alanlarda pekiştirme olanaklarının masaya yatırılacağını" duyurdu. Ajans ayrıca Suriye’deki gelişmelerin yanı sıra, bölge ve uluslararası düzeyde önem taşıyan meselelerin de ele alınacağını duyurdu.

İdlib’de çatışmalar

Türkiye’nin Rusya ile yürüttüğü Astana süreci kapsamında 12 gözlem noktasının bulunduğu İdlib vilayeti bir süredir Ankara ve Şam arasında karşılıklı açıklamalara sahne oluyor.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan geçen pazar günü yapılan yazılı açıklamada, Suriye rejim güçlerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışlarıyla bir saldırı gerçekleştirildiği" ifade edilmişti. Açıklamada, saldırıya anında ağır silahlarla karşılık verildiği belirtilerek, personelden yaralanan olmadığı, ancak "üs bölgesindeki tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmının kısmi hasar gördüğ" ifade edilmişti.

Bakanlık, 13 Haziran'da benzer bir açıklama yayınlayarak, aynı bölgedeki 10 numaralı gözlem noktasına Suriye rejiminin kontrolündeki bölgeden "kasıtlı olduğu değerlendirilen" bir saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Olaya ilişkin açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı da gözlem noktasını hedef alan saldırının failinin El Nusra ile bağlantılı terörist gruplar olduğunu belirtmişti.

Diğer yandan Rus haber ajanslarının bölgede Türkiye ve Rusya arabuluculuğunda hükümet güçleri ve muhalifler arasında kapsamlı bir ateşkesin sağlandığı yönündeki açıklamasını Ankara teyit etmemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "şu anda tam olarak ateşkes sağlandı demek mümkün değil, ama bu konuda Rusya ile samimi gayretlerimiz var" diye konuşmuştu.

rtr, DW / SÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Mısır devlet televizyonu: Mursi’nin ölüm nedeni kalp kriziMısır devlet televizyonu: Mursi’nin ölüm nedeni kalp krizi
Amerika Yasadışı Göçmenleri Sınırdışı Etmeye BaşlayacakAmerika Yasadışı Göçmenleri Sınırdışı Etmeye Başlayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Uçakta 'iğrenç' olay! Sosyal medya yıkıldı

Uçakta 'iğrenç' olay! Sosyal medya yıkıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den kritik hamle! 1000 asker daha gönderilecek!

1000 asker daha gönderilecek!

ABD'den tansiyonu tırmandıran açıklama! 'En ufak adımda...'

ABD'den tansiyonu tırmandıran açıklama! 'En ufak adımda...'

Muhammed Mursi'nin vefatının ardından alarm durumu ilan edildi

Mursi'nin ölümü sonrası alarm durumu!

Siyasilerden Mursi'nin vefatına ilişkin mesajlar

Siyasilerden Mursi'nin vefatına ilişkin mesajlar

Mursi'nin oğlundan ilk açıklama: "Babam! Allah'ın huzurunda buluşacağız"

Mursi'nin oğlundan ilk açıklama

Eski Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi yaşamını yitirdi

Eski Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi yaşamını yitirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.