Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim Hayatını Kaybetti

Uzun yıllardır Suriye’nin Dışişleri Bakanlığı’nı yapan ve Suriye Lideri Beşar Esat’a en yakın isimlerden biri olan Velid Muallim, 79 yaşında hayatını kaybetti. Muallim’in ölüm sebebine dair bir açıklama yapılmadı. Muallim’in uzun yıllardır kalp rahatsızlığı sorunu olduğu biliniyordu.

Suriye hükümetine yakın bir kaynak Muallim’in yerine Dışişleri Bakanlığı görevine yardımcısı Faysal Mikdad’ın atanmasını beklendiğini belirtti.

Beşar Esat tarafından 2006 yılında Suriye Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Muallim aynı zamanda ülkenin başbakan yardımcılığı görevini de üstlendi.

Suriye hükümeti tarafından Muallim’in ölümüne ilişkin yapılan açıklamada Muallim için “Onurlu bir vatansever” ifadesi kullanıldı. Muallim için bugün başkent Şam’da bir cenaze töreni düzenlenecek.

Muallim Suriye’deki iç savaş konusunda ABD ve batılı ülkelerin suçlayan isimlerden biriydi. Son olarak Haziran ayında ABD’nin Suriye rejimine yönelik ambargo kararını eleştirmiş ve bu ambargonun Suriye halkını aç bırakmak amacında olduğunu dile getirmişti. Söz konusu ambargo insani yardımları kapsamıyordu.

