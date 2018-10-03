Suriye Dışişleri Bakanı’ndan Türkiye Açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanı Velid el Muallim, Türkiye’nin Rusya’yla İdlib anlaşması altındaki yükümlülüklerini yerine getirebilecek kabiliyette olduğunu söyledi. Anlaşma, Ankara’nın devriye misyonu yürüteceği bir silahsız bölgeden silahlı radikallerin çıkarılmasını öngörüyor.

Türkiye, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’a karşı muhalif güçleri destekliyor. Ankara’nın Esat’ın müttefiki Rusya’yla geçen ay vardığı anlaşma neticesinde, Suriye hükümetince İdlib’e başlatılması planlanan geniş çaplı operasyon önlenmişti. İdlib Suriye’de muhaliflerin elinde kalan son bölge konumunda bulunuyor.

Muallim, Lübnan televizyonu el-Mayadin’e verdiği röportajda, Ankara ve Moskova arasında İdlib konusundaki Soçi anlaşmasına işaret ederek, “Bizdeki bilgilere göre, Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirebilecek kabiliyette olduğuna inanıyoruz” dedi.

Anlaşmaya göre, Türk ve Rus güçlerinin devriye gezeceği silahsızlandırılmış bir tampon bölge oluşturulacak. Bu bölge, isyancılarla hükümet güçleri arasındaki hat boyunca 15-20 km. derinliğe sahip olacak.

Anlaşma ayrıca, 15 Ekim’e kadar bölgeden “radikal” silahlı örgütlerin çekilmesini öngörüyor. Türk ordusu, önceki aylarda bir dizi gözlem noktası oluşturmasından bu yana temas hattı boyunca küçük bir varlık bulundurdu.

Muallim, İdlib’deki militanların ağır ve orta ölçekli silahlarını Aralık’a kadar teslim etmesi gerektiğini de söyledi.

